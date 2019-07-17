Прорив у обміні? Коли українські моряки повернуться додому

Захоплені Росією українські моряки в Керченській протоці вже 8 місяців чекають свого звільнення.

Переговори про їхнє майбутнє йдуть на вищому рівні – за участю президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Водночас заступник глави Офісу Зеленського Вадим Пристайко вже анонсував обмін полоненими у форматі 15 на 15 або 10 на 10.

Чи реально звільнити моряків і яку ціну за це просить Росія – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Українські полонені моряки досі перебувають у Росії. Їх незаконно утримують у Москві протягом 8 місяців;

У разі оптимістичного сценарію моряків можуть випустити вже до кінця липня в рамках початку підготовчого процесу щодо виконання Мінських домовленостей;

Експерти також додають, що процес активно використовують і в передвиборчих цілях. Так, заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко повідомив про наміри обміняти полонених 15 на 15, або 10 на 10.

Яка ситуація зараз і чи є перспективи

24 українських моряків досі перебувають у Росії. Ще 17 квітня Лефортовський суд Москви продовжив їм запобіжний захід до 24 і 26 липня. Відповідно, крайній термін їхнього утримання у в'язницях закінчиться вже через 10 днів і прокуратурі доведеться давати хід справі.

У Росії їм інкримінується стаття про "незаконне перетинання кордону Російської Федерації". Моряки вже визнали себе військовополоненими. Але Москва навмисно політизує справу, відкидаючи навіть рішення Міжнародного трибуналу ООН, який задовольнив позов України і зобов'язав повернути затриманих додому.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах і на фоні активної підготовки українських партій до дострокових парламентських – торг навколо звільнення моряків значно активізувався.

Побічно про це згадав і 5-й президент України Петро Порошенко. Він дав 90% гарантії на звільнення моряків перед парламентськими виборами 21 липня.

Акція з вимогою звільнити ув'язнених

"Маю інформацію, що на 90% наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів. Молюся, щоб це так і було, і мені все одно, хто на це тягне ковдру, і на кого Путін покладе відповідальність у зв'язку з виборчими процесами", – сказав Порошенко. Цікаву позицію в цьому контексті висловив і міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я впевнений, що їх (моряків. – Ред.) звільнять, причому найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, – в контексті саміту G7, у контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо, в "нормандському форматі". Він спробує це використовувати саме в такому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність із приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року", – сказав міністр.

Розмова на вищому рівні відбулася за участю президентів України і Росії. Так, пресслужба Володимира Зеленського прямо вказала на той факт, що сторони обговорювали майбутнє 24 українських моряків.

Володимир Зеленський

Як пише телеграм-канал "Легітимний", у форматі зустрічі Нормандської четвірки активно опрацьовується механізм виконання Мінських домовленостей. Паралельно з цим неофіційно Україна погоджується випустити скандального головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Кремль же готується до обміну всіх на всіх. Сюди можуть бути включені й українські моряки.

"Перше, що будуть зараз робити, – це відведення озброєння на лінії розмежування. Підготовка громадської думки за необхідність виконання Мінських домовленостей і особливого статусу Донбасу (тут робитимуть упор на вимогу Заходу, мовляв, якщо не виконувати, то з РФ і так знімуть санкції, а також будуть акцентувати увагу, що цей "Мінськ" підписав Порошенко). Підготовка до обміну всіх на всіх (тут поки будуть звіряти списки). Підготовка "амністії", – повідомляє джерело телеграм-каналу.

Прямо цю інформацію підтвердив і заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко. За його словами, домовленість про обмін 15 на 15 або 10 на 10 має бути реалізована до кінця місяця. Відповідаючи на запитання журналістів про долю полонених українських моряків, заступник голови Офісу президента відповів:

"Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом. Наша команда в постійному переговорному контакті, ми усвідомлюємо, які шанси отримати наших хлопців назад".

У цьому контексті важливою є формулювання під час звільнення моряків. Для України принципово, щоб їх "не помилували", а зняли звинувачення. Якщо ж Київ погодиться на перше формулювання, то де-факто визнає той факт, що моряки порушили законодавство Росії (тобто, перетнули територію Криму).

Що ж до звільнення Вишинського, то в Генеральній прокуратурі прямо говорять про його цінність особисто для керівництва Росії.

"Кирило Вишинський важливий для Путіна. Він означає для Путіна більше, ніж усі українські полонені", – зазначила прессекретарка ГПУ Лариса Сарган.

Вона припустила, що Вишинський офіційно за рішенням суду вийде на свободу завдяки:

рішенню Конституційного суду "піклуватися" про терористів і держзрадників;

привезеному російським журналістом листу від мами і, мабуть, маленькій записочці, яку передали в руки президенту.

Опитані OBOZREVATEL міжнародники акуратно коментують перспективу звільнення моряків. Але вони впевнені, що рух у цьому напрямку вже є.

Так, за словами Юлії Осмоловської, команда Володимира Зеленського почала активно працювати з цього напряму з метою перехопити ініціативу у Віктора Медведчука і якось стабілізувати ситуацію.

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"Тут є два центри впливу і конкуруюча боротьба з російської сторони. У нас є офіційний канал – президент і його команда, а також неофіційний – Віктор Медведчук і його команда. Мені здається, активність Медведчука простимулювала відійти від позиції "ніякого діалогу з Путіним" і зробити цей дзвінок.

І основна тема, яка продається в суспільстві, – звільнення моряків. Саме тому президент зробив ставку на них. Потрібно продемонструвати, що "нормандський формат" ще не вмер, тому обмін моряків і полонених може розглядатися як один із перших кроків для вибудовування довіри. Елементом переговорів, який може принести швидкий результат", – пояснила Осмоловська.

Як вважає міжнародник Андрій Бузаров, процес звільнення моряків уже в активній фазі і, ймовірно, в найближчі тижні буде остаточно завершений. Водночас команди президента і Віктора Медведчука щонайменше не заважають одна одній на цьому напрямку.

"Особливого протидії команді Медведчука з боку Офісу президента не бачу. Всім вигідне звільнення, як із точки зору політичного піару, так і фізичного звільнення і повернення українців додому", – пояснив Бузаров, а також додав, що Україна і Росія планово готуються до чергового етапу переговорів щодо Мінська. Можлво, цієї осені в рамках, нехай і не двостороннього формату, але може відбутися зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Як моряки потрапили в полон

Інцидент трапився 25 листопада 2018 року. Під час планового переходу з порту Одеси в порт Маріуполя буксир Військово-морських сил (ВМС) України був протаранений прикордонним кораблем Російської Федерації (РФ). Під час нападу і захоплення 24 українців стали військовополоненими. Деклька моряків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У мережі одразу ж з'явилися кадри нападу, коли російські військовослужбовці усвідомлено вчинили акт агресії. У Москві моментально посилили угруповання в регіоні, а всім полоненим морякам пред'явили кримінальну статтю про "незаконне перетинання кордону Російської Федерації". Захопленими виявилися і три українські військові судна.

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони ввів у дію рішення про введення воєнного стану. Наступного дня Верховна Рада України підтримала рішення, але з певними правками. Так, спеціальний режим був введений лише на частині регіонів України і на 30 днів, а не 60, раніше анонсованих Порошенком.

Зокрема, йдеться про області, які межують із Росією і невизнаним Придністров'ям: Вінницьку, Луганську, Донецьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Запорізьку, Херсонську області, а також про внутрішні води Керченської акваторії Азовського моря.

В рамках воєнного стану ЗСУ провели низку зборів резервістів і деякі організаційні заходи, які, до слова, були засекречені.

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