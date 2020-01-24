Обмін "Беркуту" та призначення адвоката Януковича: Порошенко передав ДБР вимоги родин Героїв Небесної Сотні

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який прибув на допит у ДБР у справі щодо Мінських угод, взявся передати керівництву установи спільне звернення народних депутатів та родин Героїв Небесної Сотні – після того, як їх усупереч закону не пропустила охорона на зустріч із керівництвом Бюро.

Звернення, адресоване президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, генеральному прокурору Руслану Рябошапці та т.в.о. директора ДБР Ірині Венедиктовій, містить вимоги до керівництва держави і правоохоронних органів щодо неприпустимості призначення у ДБР адвоката Януковича.

А також приведення у відповідність до Конституції України закону про ДБР та забезпечення неупередженого розслідування справ Майдану.

Порошенко передав ДБР вимоги родин Героїв Небесної Сотні

Повний текст звернення:

"Напередодні вшанування пам’яті Героїв України, які віддали своє життя за незалежність і європейський вибір нашої держави, відзначення шостих роковин трагічних подій під час Революції Гідності ми, представники родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих та учасників Революції Гідності обурені призначенням на посаду першого заступника Директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова – людини, яка представляла в судах інтереси Віктора Януковича.

Це призначення, а також низка інших кроків чинної влади: включення до списку обміну колишніх беркутівців, що так і не були засуджені за свої злочини, порушення закону і непрозорість при формуванні Державного бюро розслідувань, нехтування вимог Закону України "Про очищення влади", погрози на адресу учасників Революції Гідності, які безкарно звучать з боку представників режиму Януковича – призводять до знецінення здобутків Революції Гідності, паплюження пам’яті наших рідних і близьких, всіх тих, хто відстоював європейський вектор розвитку України.

У ситуації, що склалась, ми просимо про організацію Вашої зустрічі із представниками родин Героїв Небесної Сотні, постраждалими та учасниками Революції Гідності, для обговорення таких питань:

Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань О.Бабікова; Приведення закону "Про Державне бюро розслідувань" у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема щодо призначення директора ДБР; Процедури формування конкурсної комісії на зрозумілих для світової та української спільноти прозорих принципах із представників заінтересованих установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Майдану; Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо; Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР; Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан; Запровадження обов’язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України; Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов’язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості; Законодавчої заборони включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, та щодо яких не було винесено судових вироків, та тих, які не відбули визначене судом покарання", – йдеться у зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати від "Європейської солідарності" викликали поліцію з метою примусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства та забезпечити доступ парламентарів до приміщення ДБР і право на невідкладний прийом його главою Іриною Венедіктовою.

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