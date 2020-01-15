"Обмежує демократію!" Захід розкритикував скандальний законопроєкт Зеленського про децентралізацію

Посольства Німеччини, Швеції та Канади в Україні виступили з критикою законопроєкту президента Володимира Зеленського про децентралізацію.

На своїх сторінках у Twitter дипломатичні відомства закликали Верховну Раду не поспішати з ухваленням суперечливого документу й доопрацювати його.

"Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" – відзначили в німецькому посольстві.

У свою чергу Посольство Швеції нагадало, що реформа децентралізації та місцеве самоврядування мають вирішальне значення для європейської інтеграції України. Тому Швеція, як головний прихильник реформи децентралізації в Україні, заохочує всебічні громадські консультації щодо законопроєкту №2598.

Децентралізація Зеленського

Аналогічну позицію висловило і дипломатичне відомство Канади. "Поділяємо стурбованість багатьох глав місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів щодо законопроєкту №2598, який обмежує демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій щодо змін і погодження з принципами ECLSG (Конгрес місцевої та регіональної влади Європи. – Ред.)", – йдеться у заяві.

Зміни в Конституції относительно децентралізації ма ють зміцніті права громад! Новий проект не відповідає Цій вимозі. Якість и консенсус важлівіші, чем ШВИДКІСТЬ! @verkhovna_rada @APUkraine - Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

Decentralization reform and local self-governance, in line with the ECLSG, is pivotal for Ukraine's European integration. Sweden, as a main supporter of decentralization reform in Ukraine, therefore encourages inclusive public consultations with regard to DL # 2598. https://t.co/e0BhVplEe1 - Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 14, 2020

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представителей громадянського суспільства та експертів Стосовно законопроекту № 2598, Які обмежують демократичні процеси. Ми заклікаємо до інклюзівніх Громадського консультацій Стосовно змін и Узгодження з принципами #ECLSG - Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

понад півсотні лідерів місцевого самоврядування та експертів в Україні зробили спільну заяву про погрози, які містяться в проєкті змін до Конституції України в частині децентралізації, і закликали депутатів не голосувати за нього.

А українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "наглядачів" і диктатуру.

Нагадаємо, законопроєкт Зеленського пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144.

У документі не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областях або окремим їх регіонам. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.

Крім того, передбачається створення інституту префектів, які будуть стежити, щоб місцеві органи влади дотримувалися українських законів і Конституції.

19 грудня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не підтримав проєкт змін до Конституції щодо децентралізації в Україні.

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