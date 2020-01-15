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15 січня • оновлено в 13:58
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"Обмежує демократію!" Захід розкритикував скандальний законопроєкт Зеленського про децентралізацію

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Посольства Німеччини, Швеції та Канади в Україні виступили з критикою законопроєкту президента Володимира Зеленського про децентралізацію.

На своїх сторінках у Twitter дипломатичні відомства закликали Верховну Раду не поспішати з ухваленням суперечливого документу й доопрацювати його.

"Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" – відзначили в німецькому посольстві.

У свою чергу Посольство Швеції нагадало, що реформа децентралізації та місцеве самоврядування мають вирішальне значення для європейської інтеграції України. Тому Швеція, як головний прихильник реформи децентралізації в Україні, заохочує всебічні громадські консультації щодо законопроєкту №2598.

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Децентралізація Зеленського

Децентралізація Зеленського

Аналогічну позицію висловило і дипломатичне відомство Канади. "Поділяємо стурбованість багатьох глав місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів щодо законопроєкту №2598, який обмежує демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій щодо змін і погодження з принципами ECLSG (Конгрес місцевої та регіональної влади Європи. – Ред.)", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • понад півсотні лідерів місцевого самоврядування та експертів в Україні зробили спільну заяву про погрози, які містяться в проєкті змін до Конституції України в частині децентралізації, і закликали депутатів не голосувати за нього.

  • А українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "наглядачів" і диктатуру.

  • Нагадаємо, законопроєкт Зеленського пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144.

  • У документі не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областях або окремим їх регіонам. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.

  • Крім того, передбачається створення інституту префектів, які будуть стежити, щоб місцеві органи влади дотримувалися українських законів і Конституції.

  • 19 грудня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не підтримав проєкт змін до Конституції щодо децентралізації в Україні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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