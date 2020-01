"Обмежує демократію!" Захід розкритикував скандальний законопроєкт Зеленського про децентралізацію

Посольства Німеччини, Швеції та Канади в Україні виступили з критикою законопроєкту президента Володимира Зеленського про децентралізацію.

На своїх сторінках у Twitter дипломатичні відомства закликали Верховну Раду не поспішати з ухваленням суперечливого документу й доопрацювати його.

"Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" – відзначили в німецькому посольстві.

У свою чергу Посольство Швеції нагадало, що реформа децентралізації та місцеве самоврядування мають вирішальне значення для європейської інтеграції України. Тому Швеція, як головний прихильник реформи децентралізації в Україні, заохочує всебічні громадські консультації щодо законопроєкту №2598.

Аналогічну позицію висловило і дипломатичне відомство Канади. "Поділяємо стурбованість багатьох глав місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів щодо законопроєкту №2598, який обмежує демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій щодо змін і погодження з принципами ECLSG (Конгрес місцевої та регіональної влади Європи. – Ред.)", – йдеться у заяві.

Decentralization reform and local self-governance, in line with the ECLSG, is pivotal for Ukraine's European integration. Sweden, as a main supporter of decentralization reform in Ukraine, therefore encourages inclusive public consultations with regard to DL # 2598. https://t.co/e0BhVplEe1