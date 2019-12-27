"Обманює весь світ": військовий експерт розкрив брехню Путіна про Донбас

Президент Росії Володимир Путін обманює весь світ, заявляючи, що на окупованих територіях Донбасу є іноземна військова техніка, але немає армії РФ.

Про це розповів в ефірі ObozTV військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи резонансну заяву Путіна на прес-конференції за підсумками 2019 року.

"На території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей перебувають регулярні підрозділи російської армії. Перший і другий АК – це армійські корпуси південного військового округу збройних сил Російської Федерації. Там військові займаються плановою бойовою підготовкою... Західний кордон для російської армії змістився до лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей", – заявив Селезньов.

"Це чудовий полігон для відпрацювання не тільки навчально-бойових, але і бойових завдань. Російські артилеристи ведуть бойову роботу по реальних цілях. Це прекрасна можливість для вдосконалення бойових навичок російських офіцерів, курсантів, військовослужбовців", – пояснив він.

За словами військового експерта, Володимир Путін, "заявляючи, що на Донбасі немає російських військовослужбовців, але є техніка, яка надана для колишніх шахтарів "країною, що співчуває", обманює весь світ".

"Неможливо сучасною високотехнологічною зброєю управляти колишньому шахтареві. Працюють за важелями бойової техніки, роблять відповідні артилерійські розрахунки фахівці, які навчалися цій справі кілька років у вищих військових навчальних закладах на території Російської Федерації. Зараз вони залегендовані, можливо, без погон і під іншими прізвищами, виконують завдання у складі першого і другого армійських корпусів", – уклав Селезньов.

goputin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін на своїй прес-конференції також заявив, що силовим шляхом війну на Донбасі не завершити, і підкреслив, що для врегулювання конфлікту існують тільки Мінські угоди.

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