Облитий зеленкою нардеп Волошин накинувся на затриманого ветерана АТО і вдарив його в обличчя. Відео моменту

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, якого 21 липня облили зеленкою під Верховною Радою, накинувся на затриманого ветерана АТО Олександра Погребиського і вдарив його в обличчя.

Відео інциденту зняв телеканал "Прямий" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Активісти кинули у Волошина яйце з зеленкою через його висловлювання про суверенітет України. Коли одного з них затримали, Волошин підійшов до нього, і, поки чоловіка тримали поліцейські, вдарив його кулаком в обличчя.

Сам Волошин стверджував, що вдарив Погребиського в око.

"Я з метою самозахисту вдарив його кудись, напевно, в око. Вважаю, що зробив правильно. Оскільки кожен громадянин України, коли на нього налітають "прибиті патріоти", має право на самозахист", – висловився нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив про відсутність у України суверенітету.

"Я вчора спеціально не прийшов на урочисті збори (з приводу 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України. – Ред.), тому що нічого відзначати – суверенітет повністю віддано зовнішньому управлінню. Країна, яка не має суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом", – сказав він.

21 липня Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради.

За напад на Волошина затримали ветерана АТО Олександра Погребиського.