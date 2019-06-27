Облитий фекаліями нардеп раптово знявся з виборів до Ради

Комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати, діючого нардепа від БПП Олександра Шевченка, який балотувався самовисуванцем у Верховну Раду України в Івано-Франківську (округ №83).

Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК. У той же час, місцевому виданню "Галка" стало відомо, що екс-директор "Буковелю" сам подав заяву на скасування своєї реєстрації.

Журналісти уточнюють, що Шевченко разом із кандидатом від "Свободи" Оксани Савчук вважали одним із основних кандидатів на перемогу в окрузі – він там перемагав двічі в 2014 році.

Олександр Шевченко "112"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на старті виборчої кампанії Шевченко облили фекаліями в парку воїнів-інтернаціоналістів в Івано-Франківську.

Шевченко також розповів, що йому нібито погрожували, щоб він не балотувався до Верховної Ради від Івано-Франківська, оскільки в окрузі повинна перемогти певна людина від партії "Слуга народу". Крім того, йому пообіцяли розгорнути "чорну" інформаційну кампанію проти нього в ЗМІ.

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