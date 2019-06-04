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"Обличчя без сценарію": Зеленський у Брюсселі "продинамив" журналістів ЄС, вони обурені

4.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель.

Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.

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Володимир Зеленський відмовчиться

Володимир Зеленський відмовчиться

Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" — обурений журналіст.

У коментарях до твітту вважають, що Зеленський — "обличчя, а не справжній політик".

"Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання — знущання", — пишуть користувачі.

"Обличчя без сценарію": Зеленський у Брюсселі "продинамив" журналістів ЄС, вони обурені

"Обличчя без сценарію": Зеленський у Брюсселі "продинамив" журналістів ЄС, вони обурені

"Обличчя без сценарію": Зеленський у Брюсселі "продинамив" журналістів ЄС, вони обурені

Як повідомляв OBOZREVATEL, на брифінг Зеленського 3 червня не пустили більше 30 журналістів. Поки вони чекали, захід закінчився.

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Особи
Володимир ЗеленськийЙенс СтолтенбергДональд Туск
Місце
БельгіяБрюссель
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Позорище с обрывочным мышлением, а не президент!
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Пофессор Ф.Ф.Преображенский делает чудеса
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Любимова Екатерина
Любимова Екатерина
Мoя иcкpенняя 6лагодаpность вcем тeм, ктo покaзал мнe этот прeкрaсный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁ukrsks Прocтo пpoйдя пpоcтoй oпрoс получилa пoчти полyгoдoвую зaрплату)) Пoльзуйтecь, пока eщe eсть возможнoсть=)
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