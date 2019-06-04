"Обличчя без сценарію": Зеленський у Брюсселі "продинамив" журналістів ЄС, вони обурені

Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель.

Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Володимир Зеленський відмовчиться

Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" — обурений журналіст.

У коментарях до твітту вважають, що Зеленський — "обличчя, а не справжній політик".

"Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання — знущання", — пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на брифінг Зеленського 3 червня не пустили більше 30 журналістів. Поки вони чекали, захід закінчився.

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