Областей не буде: "Слуга народу" готує масштабну реформу в Україні

У партії "Слуга народу" планують реформувати адміністративно-територіальний устрій України, об'єднавши області в регіони, а райони – в округи.

Про це заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Зміни готуються в рамках децентралізації.

Базовою адміністративною одиницею країни, як зазначив нардеп, стануть громади, які планується укрупнити.

Колаж

"Процес укрупнення для 80% громад буде виграшним", – сказав політик.

Округ, як пояснив він, складуть 10-15 громад, який очолить префект. На рівні областей планується призначення обласними радами глав виконавчих органів, яким будуть передані повноваження.

"Там буде деяка стадійність. Вона викликана процесом внесення змін до Конституції. Ми не можемо їх прийняти раніше лютого. До внесення змін до Основного закону юридично ми не можемо подавати в Раду законопроекти, в яких прописано інший адміністративно-територіальний устрій, префекти. Але комунікаційно ми будемо працювати", – сказав він.

"Згідно road map із децентралізації, до кінця листопада плануємо вийти на проект нового адміністративно-територіального устрою та почати обговорювати його з людьми", – додав Корнієнко.

При цьому планується прийняти закон про службу в органах місцевого самоврядування, який давав би соціальні гарантії місцевим чиновникам, але забороняв би входити в виконкоми депутатам, щоб менше політизувати їх роботу.

Паралельно на рівні області також буде призначатися префект, який повинен координувати роботу центральних органів виконавчої влади на місцях і стежити за законністю рішень місцевого самоврядування.

Олександр Корнієнко НВ

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Корнієнко розповів, що в рамках децентралізації новий адміністративно-територіальний устрій буде поширюватися, в тому числі, на тимчасово непідконтрольні території України – Крим і Донбас.

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