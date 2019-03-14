Обласні центри України з'єднають хорошими дорогами – Гройсман

Уряд затвердив програму, згідно з якою всі обласні центри України протягом п'яти років з'єднають хорошими дорогами.
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Ради регіонального розвитку у Харкові 14 березня. "Все обласні центри країни будуть з'єднані хорошими нормальними дорогами. Нам на це потрібно п'ять років і відповідний фінансовий ресурс, який зараз вже зарезервовано", – сказав Гройсман, пише Інтерфакс-Україна.
Траса. Ілюстрація
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Він зазначив, що аналогічні програми розвитку дорожнього сполучення повинні бути розроблені в усіх регіонах.
"Подібні стратегії повинні бути в регіонах. У кожному районі в Харківській області, які об'єднані в загальнообласну стратегію, і тоді ми будемо йти абсолютно чітко до досягнення мети", – сказав Гройсман.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в дорожню інфраструктуру в 2018 році інвестували рекордну суму – 50 млрд гривень.
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