Обласні центри України з'єднають хорошими дорогами – Гройсман

Уряд затвердив програму, згідно з якою всі обласні центри України протягом п'яти років з'єднають хорошими дорогами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Ради регіонального розвитку у Харкові 14 березня. "Все обласні центри країни будуть з'єднані хорошими нормальними дорогами. Нам на це потрібно п'ять років і відповідний фінансовий ресурс, який зараз вже зарезервовано", – сказав Гройсман, пише Інтерфакс-Україна.

Траса. Ілюстрація Comments.UA

Він зазначив, що аналогічні програми розвитку дорожнього сполучення повинні бути розроблені в усіх регіонах.

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"Подібні стратегії повинні бути в регіонах. У кожному районі в Харківській області, які об'єднані в загальнообласну стратегію, і тоді ми будемо йти абсолютно чітко до досягнення мети", – сказав Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в дорожню інфраструктуру в 2018 році інвестували рекордну суму – 50 млрд гривень.

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