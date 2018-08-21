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Обіцяв поговорити з Путіним: Ердоган попросив список українських в'язнів Кремля

2.3тЧитати новину російською

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попросив у лідера меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва список незаконно утримуваних у Росії українських в'язнів, з приводу яких він пообіцяв говорити з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом із (президентом України Петром – ред.) Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, у нас знову відбулася зустріч з Ердоганом, я йому сказав, що зараз у російських в’язницях понад 70 наших політв’язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їхнє звільнення! Він сказав: звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка", - розповів Джемілєв в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, днями Міністерство закордонних справ Туреччини попросило повний список українських бранців.

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"Я думаю, що все одно вони говоритимуть із Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там "у заначці" ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально – міняти абсолютно безневинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у котрих руки по лікті в крові", - зазначив Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня президент України Петро Порошенко передав таємне послання Ердогану.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Реджеп Тайіп ЕрдоганМустафа ДжемілєвВолодимир Путін
Місце
Туреччина
Об'єкт
обмін
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Пускай Эрдоган сначала из своих тюрем освободит хахлядских узников))) Думаю там их тоже немало.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Слава Эрдогану:)
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Гость
Гость
Шмурдяк Тарас, джемильки-дурачка давно не было, вот снова "прорезался" голудувальщик ))
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