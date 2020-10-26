Обіцянка Зеленського закінчити війну на Донбасі спливає 9 грудня, – Резніков

Термін в один рік для завершення війни на Донбасі, який собі поставив президент України Володимир Зеленський, спливає 9 грудня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, війна навряд чи закінчиться у 2020 році.

"Він сказав, що дає собі рік, щоб іти за сценарієм, який було написано 2014 року, маються на увазі Мінські угоди. Так, як вони написані. Він, по суті, це сказав 9 грудня, як я це сприймаю, у Парижі (на саміті лідерів країн "Нормандської четвірки"). Тому 9 грудня закінчиться цей рік, і президент ухвалюватиме рішення", – пояснив Резніков.

Міністр вважає, що завершити війну у 2020 році навряд чи вийде. Щонайменше потрібно багато часу на виведення російських військ з окупованих Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеканалам 22 жовтня Володимир Зеленський сказав, що закінчити війну допоможе введення вільної економічної зони на неокупованій частині Донбасу.

Нагадаємо, що президент вирішив дізнатися, що думають про цю ініціативу українці. За попередніми даними, 46,7% опитаних підтримали її, проти висловилися 46,48%.