Обійшов усіх президентів: соціологи пояснили, чому Зеленський зберіг високий рейтинг

Президент України Володимир Зеленський ще користується довірою більшості українців, незважаючи на деяке зниження його рейтингу.

На думку соціологів, Зеленський спершу заручився великим кредитом довіри, що і вплинуло на сьогоднішній стан справ – українці сподіваються, що "нові обличчя" навчаться керувати країною, пише "Радіо "Свобода".

Володимир Зеленський Офіс президента України

Заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха заявив, що чинний президент перебуває у вигіднішому становищі, ніж його попередники.

"У будь-якої влади за один рік позитивні рейтинги перетворюються на дуже негативні. Щодо Зеленського та його політичної сили, темпи зменшення показників не такі виразні, як було раніше. Їм дали великий кредит довіри, щоб вони навчилися (керувати країною), оскільки вони люди без досвіду. Певний кредит довіри залишився, але якщо вони не будуть далі вчитися, то втратять його якщо не за рік, то за півтора", – передбачив він.

Євген Головаха Фокус

Такої ж думки дотримується директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна. Вона зазначила, що 51% підтримки через вісім місяців президентства не мав жоден із попередників Зеленського.

Водночас соціологиня зауважила, що на виборах очікування громадян були нереалістичними. "Очевидно, що люди починають розчаровуватися, бо не отримали того, на що розраховували", – сказала Бекешкіна.

Ірина Бекешкіна dif.org.ua

Причиною спаду рейтингу глави держави Головаха вважає нещодавні скандали в медіа навколо представників влади.

Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" в ефірі токшоу на телебаченні порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за газ. Також спричинив незадоволення законопроєкт про дезінформацію та медіа. Але це далеко не єдині скандали за участю "слуг народу".

За даними опитування, проведеного Центром Разумкова, президенту Володимиру Зеленському довіряє 51,6% респондентів. У листопаді 2019 року цей показник становив 68%.

За главою держави зі значним відривом розмістилися спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. А ось сам парламент і уряд користуються найвищим рівнем недовіри – 68,3% и 68,5% відповідно. Зеленському не довіряє 41,5% опитаних громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці січня 2020 року менш ніж 50% українців довіряли Володимиру Зеленському. На початку лютого трапилася дивна ситуація: рейтинг президента України змінювався тричі за кілька діб.

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