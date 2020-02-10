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10 лютого • оновлено в 19:02
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Обійшов усіх президентів: соціологи пояснили, чому Зеленський зберіг високий рейтинг

6.2т
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Президент України Володимир Зеленський ще користується довірою більшості українців, незважаючи на деяке зниження його рейтингу.

На думку соціологів, Зеленський спершу заручився великим кредитом довіри, що і вплинуло на сьогоднішній стан справ – українці сподіваються, що "нові обличчя" навчаться керувати країною, пише "Радіо "Свобода".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента України

Заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха заявив, що чинний президент перебуває у вигіднішому становищі, ніж його попередники.

"У будь-якої влади за один рік позитивні рейтинги перетворюються на дуже негативні. Щодо Зеленського та його політичної сили, темпи зменшення показників не такі виразні, як було раніше. Їм дали великий кредит довіри, щоб вони навчилися (керувати країною), оскільки вони люди без досвіду. Певний кредит довіри залишився, але якщо вони не будуть далі вчитися, то втратять його якщо не за рік, то за півтора", – передбачив він.

Євген Головаха

Євген Головаха

Фокус

Такої ж думки дотримується директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна. Вона зазначила, що 51% підтримки через вісім місяців президентства не мав жоден із попередників Зеленського.

Водночас соціологиня зауважила, що на виборах очікування громадян були нереалістичними. "Очевидно, що люди починають розчаровуватися, бо не отримали того, на що розраховували", – сказала Бекешкіна.

Ірина Бекешкіна

Ірина Бекешкіна

dif.org.ua

Причиною спаду рейтингу глави держави Головаха вважає нещодавні скандали в медіа навколо представників влади.

Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" в ефірі токшоу на телебаченні порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за газ. Також спричинив незадоволення законопроєкт про дезінформацію та медіа. Але це далеко не єдині скандали за участю "слуг народу".

За даними опитування, проведеного Центром Разумкова, президенту Володимиру Зеленському довіряє 51,6% респондентів. У листопаді 2019 року цей показник становив 68%.

За главою держави зі значним відривом розмістилися спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. А ось сам парламент і уряд користуються найвищим рівнем недовіри – 68,3% и 68,5% відповідно. Зеленському не довіряє 41,5% опитаних громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці січня 2020 року менш ніж 50% українців довіряли Володимиру Зеленському. На початку лютого трапилася дивна ситуація: рейтинг президента України змінювався тричі за кілька діб.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
опрос рейтинг
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Це де такі опитування проводили? В ВР чи серед ватників? Всі прогресивні цукраїнці ті що вміють думати, ніколи не були високої лумки за Зе, а тепер цей показник впав нижче всякого дна. А сіра маса "какая разніца" то невеликий відсоток від всіх громадян.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Рано или поздно Зе poherit Украину окончательно и безповоротно потому что Зе -- это клоун - либертарианец, а не государственник. Зе, даже как еврей, -- он очень слабенький еврей, осовеченный и обрусевший КВНщик. У Зеленского НЕТ открытого и даже скрытого антагонизма к "русскому миру" (который должен быть у настоящего злого еврея), потому что ЗЕлик ментально, вместе со своими родителями, вышел из КВН, "Москва слезам не верит", "17 мгновений весны", "С лёгким паром"... Poherit Зелик Украину, 100% poherit. Хотя, кто в этом виноват? Для 73% "русскоязычных украинцев" сериал "95 квартал" ближе и родней своей собственной нации и своего украинского языка. А с точки зрения России -- это хорошо, и с точки зрения либерального запада -- это тоже в общем-то неплохо, каких-то нарушений прав человека не будет если Украина окончательно сгинет как национальное государство. Всё СПРАВЕДЛИВО.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Рано или поздно Зе poherit Украину окончательно и безповоротно потому что Зе -- это клоун - либертарианец, а не государственник. Зе, даже как еврей, -- он очень слабенький еврей, осовеченный и обрусевший КВНщик. У Зеленского НЕТ открытого и даже скрытого антагонизма к "русскому миру" (как это должно быть у настоящего злого еврея), потому что ЗЕлик ментально, вместе со своими родителями, вышел из КВН, "Москва слезам не верит", "17 мгновений весны", "С лёгким паром"... Poherit Зелик Украину, 100% poherit. Хотя, кто в этом виноват? Для 73% "русскоязычных украинцев" сериал "95 квартал" ближе и родней своей собственной нации и своего украинского языка. А с точки зрения России -- это хорошо, и с точки зрения либерального запада -- это тоже в общем-то неплохо, каких-то нарушений прав человека не будет если Украина окончательно сгинет как национальное государство. Всё СПРАВЕДЛИВО.
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