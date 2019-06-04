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/Політика

Обійняв і запитав про Порошенка: у Брюсселі розпочалася зустріч Зеленського із Юнкером

2.7тЧитати матеріал російською

У вівторок, 4 червня, в Брюсселі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, куди він прибув з першим зарубіжним візитом, і президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

Як повідомляє прес-служба Адміністраністраціі президента, глава держави підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України.

Зеленський також подякував Юнкеру за особливу роль ЄС в стримуванні російської агресії.

Зустріч почалася з офіційного фотографування і потиску рук в будівлі Єврокомісії Берлімон. Зеленського на вході зустрів Юнкер і, обійнявши однією рукою за плечі, повів фотографуватися.

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

скріншот відео

Юнкера запитали про п'ятого президента України Петра Порошенка. На це він сказав: "У мене тепер є новий (президент. - Ред.)".

Зеленський додав: "Я краще. Новий друг краще старого".

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

Прес-служба АП

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

скріншот відео

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер

скріншот відео

Зазначимо, Зеленського супроводжує заступник глави його адміністрації Вадим Пристайко і постійний представник України при ЄС Микола Точицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час візиту до Брюсселя.

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Особи
Володимир ЗеленськийЖан-Клод ЮнкерПетро Порошенко
Місце
БельгіяБрюссель
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Приобнял за плечи, в ответ ПРЕЗИДЕНТ высунул язык и радостно завилял хвостом.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Пушкин Серёга,ты всегда так делаешь,когда тебя приобнимают за плечи?
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1
леня зе
леня зе
о сколько мемов будет сегодня1)шо ,он необрезанный?2)как не порошенко,и не пьет?
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CARGO 100
CARGO 100
Интересно, Юнкер научит его похмеляться?
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