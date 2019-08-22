Обговорювали G8: Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Вони обговорювали російську агресію, повідомили в пресслужбі Офісу президента України. Також Зеленський подякував Джонсону за принципову позицію в питанні можливого повернення Росії в G8.

Український президент і прем'єр Британії відзначили неможливість членства Росії в цьому об'єднанні до тих пір, поки вона не припинить порушувати міжнародне право і підривати світову безпеку.

"Співрозмовники погодилися, що в умовах агресії РФ, яка триває в Україні, окупації Криму та невиконання Мінських домовленостей, неможливо говорити про повернення Росії на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми", – йдеться у повідомленні ОПУ.

Борис Джонсон також запевнив, що ця чітка позиція буде продемонстрована на саміті G7, який пройде 24-26 серпня.

Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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