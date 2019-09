Обговорювали Донбас: новий глава МЗС провів перші міжнародні зустрічі

Новообраний міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня прибув у Берлін для зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

Про це повідомила прес-служба українського МЗС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що в перший робочий понеділок міністр відвідав польську столицю Варшаву, а після цього ФРН.

Відомо, що Пристайко повинен взяти участь у переговорах про майбутню зустріч у так званому нормандському форматі щодо ситуації в Україні, зокрема, на Донбасі.

"Справжня дипломатична прем'єра: свій перший візит міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснює в один день у Варшаву та Берлін!

І це логічно, адже Німеччина і Польща – наші найближчі стратегічні партнери. Зараз – вкрай важливі для миру переговори в нормандському форматі", – зазначив на сторінці в Twitter посол України в ФРН Андрій Мельник.

FM @HeikoMaas met with his future 🇺🇦 counterpart Wadim Pristajko informally in Berlin today. pic.twitter.com/qnsbChy4Fx