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2 вересня • оновлено в 23:36
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Обговорювали Донбас: новий глава МЗС провів перші міжнародні зустрічі

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Новообраний міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня прибув у Берлін для зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

Про це повідомила прес-служба українського МЗС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що в перший робочий понеділок міністр відвідав польську столицю Варшаву, а після цього ФРН.

Відомо, що Пристайко повинен взяти участь у переговорах про майбутню зустріч у так званому нормандському форматі щодо ситуації в Україні, зокрема, на Донбасі.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

BBC

"Справжня дипломатична прем'єра: свій перший візит міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснює в один день у Варшаву та Берлін!

І це логічно, адже Німеччина і Польща – наші найближчі стратегічні партнери. Зараз – вкрай важливі для миру переговори в нормандському форматі", – зазначив на сторінці в Twitter посол України в ФРН Андрій Мельник.

Обговорювали Донбас: новий глава МЗС провів перші міжнародні зустрічі

twitter.com/MelnykAndrij

Обговорювали Донбас: новий глава МЗС провів перші міжнародні зустрічі

twitter.com/MelnykAndrij

Обговорювали Донбас: новий глава МЗС провів перші міжнародні зустрічі

facebook.com/UkraineMFA

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кандидатуру Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ проголосували 310 народних депутатів.

Дипломат заявив, що повернення Криму і мир на Донбасі стануть його пріоритетами на посаді, а також назвав умову амністії для терористів.

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Особа
Вадим Пристайко
Місце
Німеччина Берлін
Теги
Міністерство закордонних справ України політика нормандський формат
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