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31 грудня • оновлено в 18:48
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Відбудеться вже взимку: у Зеленського анонсували новий етап обміну

1.7т
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Узгодження списків для майбутнього чергового етапу взаємного обміну полоненими має розпочатися вже в січні 2020 року, а саме звільнення утримуваними особами може відбутися цієї зими.

Про це заявила прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Під час телефонної розмови 31 грудня Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року.

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До узгодження списків неможливо сказати імена і скільки людей будуть узгоджені. Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року", – сказала вона.

Мендель вказала, що йдеться про звільнення українців, зокрема і кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, та росіян, які перебувають в Україні.

обмін полоненими

обмін полоненими

колаж

Нагадаємо, під час телефонної бесіди президенти двох держав, зокрема, обговорили проведене звільнення утримуваних осіб. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
обмін Новини Донбасу політика
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