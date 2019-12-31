Відбудеться вже взимку: у Зеленського анонсували новий етап обміну

Узгодження списків для майбутнього чергового етапу взаємного обміну полоненими має розпочатися вже в січні 2020 року, а саме звільнення утримуваними особами може відбутися цієї зими.

Про це заявила прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Під час телефонної розмови 31 грудня Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року.

До узгодження списків неможливо сказати імена і скільки людей будуть узгоджені. Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року", – сказала вона.

Мендель вказала, що йдеться про звільнення українців, зокрема і кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, та росіян, які перебувають в Україні.

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Нагадаємо, під час телефонної бесіди президенти двох держав, зокрема, обговорили проведене звільнення утримуваних осіб. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу по території України, підписаного напередодні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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