Обговорили Україну: Путін поговорив із Макроном по телефону

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили конфлікт на Донбасі.

Сторони висловили готовність активізувати роботу, зокрема у "нормандському форматі", повідомила пресслужба Кремля.

"З ініціативи французької сторони відбулася ґрунтовна телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна із президентом Франції Еммануелем Макроном. Складено графік майбутніх контактів у різних форматах", – йдеться у повідомленні.

Володимир Путін і Еммануель Макрон

Крім того, вони згадали про ситуацію Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), наголосивши, що він є важливим фактором гарантування безпеки на Близькому Сході та підтримки режиму ядерного нерозповсюдження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін 18 липня провів зустріч із головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком і зробив заяву про війну на Донбасі.

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