Обговорили Донбас і боротьбу з Путіним: Зеленський домовився з Фінляндією про військову підтримку

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 вересня, провів зустріч з главою Фінляндії Саулі Нііністьо, на якій лідери погодили співпрацю у військовій сфері.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Я ознайомив пана президента Фінляндії з політикою безпеки ситуацією на Донбасі, ми обмінялися думками щодо подальших кроків для припинення війни. Важливо, що наші партнери дотримуються непохитної позиції щодо збереження режиму санкцій проти Російської Федерації до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – заявив на спільній пресконференції Зеленський.

Зеленський домовився з Фінляндією про військову підтримку Прес-служба Офісу президента

Глава України також висловив подяку Нііністьо за підтримку в процесі гуманітарного розмінування на сході України і забезпечення діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нііністьо в свою чергу підкреслив, що Фінляндія завжди підтримувала і високо цінувала принципи суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, президент Фінляндії відзначив плідну роботу Володимира Зеленського, спрямовану на досягнення миру в Україні.

Зеленський зустрівся з Нііністьо Пресслужба Офісу президента

Зеленський зустрівся з Нііністьо Пресслужба Офісу президента

Зеленський зустрівся з Нііністьо Пресслужба Офісу президента

Зеленський зустрівся з Нііністьо Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 5 вересня провів зустріч із сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі.

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