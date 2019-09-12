Головна Новини
12 вересня • оновлено в 20:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Обговорили Донбас і боротьбу з Путіним: Зеленський домовився з Фінляндією про військову підтримку

3.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 вересня, провів зустріч з главою Фінляндії Саулі Нііністьо, на якій лідери погодили співпрацю у військовій сфері.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Я ознайомив пана президента Фінляндії з політикою безпеки ситуацією на Донбасі, ми обмінялися думками щодо подальших кроків для припинення війни. Важливо, що наші партнери дотримуються непохитної позиції щодо збереження режиму санкцій проти Російської Федерації до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – заявив на спільній пресконференції Зеленський.

Новини
Зеленський зустрівся з Дудою і дав історичну обіцянку: всі подробиці

Зеленський домовився з Фінляндією про військову підтримку

Зеленський домовився з Фінляндією про військову підтримку

Прес-служба Офісу президента

Глава України також висловив подяку Нііністьо за підтримку в процесі гуманітарного розмінування на сході України і забезпечення діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нііністьо в свою чергу підкреслив, що Фінляндія завжди підтримувала і високо цінувала принципи суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, президент Фінляндії відзначив плідну роботу Володимира Зеленського, спрямовану на досягнення миру в Україні.

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Пресслужба Офісу президента

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Пресслужба Офісу президента

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Пресслужба Офісу президента

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Зеленський зустрівся з Нііністьо

Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 5 вересня провів зустріч із сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Саулі Нііністё
Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
5
11
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что этот клоун как и прежний привёз чушкарям кастрюляголовым мешок пыли.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Недавно пели писаки на ОБОСРАТЕЛЕ,что усраинской гадюшник будет жить лучше чем фины ,когда смеяться.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоун гастролирует, и всем весело.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel