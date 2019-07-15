"Об'єднати Україну!" Зірки підтримали мовний закон потужними відео

Українські зірки підтримали мовний закон потужним відео: в ролику знявся лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, лідер "Тіні сонця" Сергій Василюк, учасники Mad Heads та лідер гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола. Крім того, 16 липня на площах 20 міст України прості українці також відзначатимуть набуття чинності законом.

Про це повідомляють організатори акцій в ГО "Відсіч", однієї з громадських організацій, яка брала участь у розробці закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві, Львові та Харкові відбудуться концерти за участю Злати Огнєвіч, Наталки Карпи, Tarabarova, Оксани Мухи, Ivan Navi, Піккардійської терції, Sonya Kay та інших.

Сергій Танчинець Скріншот із відео

Також у Всеукраїнській акції візьмуть участь такі міста, як Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьєв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.

У Києві вона розпочнеться о 19.00 біля Арки дружби народів, у Львові – о 19.30 на проспекті Свободи біля пам'ятника Шевченку, а у Харкові – о 19.00 на площі Свободи.

Організаторами акції є громадські організації та волонтери, а метою – популяризувати українську мову.

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