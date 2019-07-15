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"Об'єднати Україну!" Зірки підтримали мовний закон потужними відео

4.6т Читати матеріал російською

Українські зірки підтримали мовний закон потужним відео: в ролику знявся лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, лідер "Тіні сонця" Сергій Василюк, учасники Mad Heads та лідер гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола. Крім того, 16 липня на площах 20 міст України прості українці також відзначатимуть набуття чинності законом.

Про це повідомляють організатори акцій в ГО "Відсіч", однієї з громадських організацій, яка брала участь у розробці закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві, Львові та Харкові відбудуться концерти за участю Злати Огнєвіч, Наталки Карпи, Tarabarova, Оксани Мухи, Ivan Navi, Піккардійської терції, Sonya Kay та інших.

Сергій Танчинець

Сергій Танчинець

Скріншот із відео

Також у Всеукраїнській акції візьмуть участь такі міста, як Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьєв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.

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У Києві вона розпочнеться о 19.00 біля Арки дружби народів, у Львові – о 19.30 на проспекті Свободи біля пам'ятника Шевченку, а у Харкові – о 19.00 на площі Свободи.

Організаторами акції є громадські організації та волонтери, а метою – популяризувати українську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина висунула нахабний ультиматум президенту України Володимиру Зеленському через мову.

Зі свого боку голова партії "Слуга народу" Разумков зробив нову скандальну заяву про мову.

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Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Закон про мови
Місце
Україна
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Ferat Bey
Ferat Bey
Есть хороший американский фильм «Марс атакует». В этом фильме пришельцы с Марса и их политика напоминают русских, россиян, «русский мир», СССР, РФ. В этом фильме мелодия «Indian Love Call» в исполнении Слима Уитмана оказалась убийственной для пришельцев. Что является такой мелодией в Украине? Украинский язык. Но, к сожалению, большинство украинцев голосует за Зе. Нет умного и смелого человека в Украине, который поставил бы перед собой миссию сделать Украину двуязычной страной: украино и англо язычной. Который врубил бы украинский язык по всей Украине на всю катушку, а русский бы приглушил до минимума. Пока в Украине не будет ПОЛНОСТЬЮ вытеснен русский язык украинским языком, пока на остановках, в магазинах, в метро, в университетах, на телевидении… ВЕЗДЕ, не будет звучать украинский язык и возможно английский, пока вместо этого украинцы будут говорить по-русски, командовать в Украине будут пришельцы.
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
а где тут звезды, певички колхозных клубов
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Чебан Борис
Чебан Борис
Кто из них звезды?
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