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/Політика

Об'єднається з трьома партіями: Гриценко оголосив про участь у парламентських виборах

5.8тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що братиме участь у дострокових виборах у Верховну Раду України.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що "Громадянська позиція" об'єднується з партіями "Народний Контроль" (лідер – Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).

"Наша команда... посилена професіоналами в ключових сферах, разом ідемо на вибори. Формувати новий парламент і новий уряд на нових цінностях – професіоналізму, чесності та нульової толерантності до корупції", – написав Гриценко.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Телеканал 24

"Як тільки Координаційна Рада нашої партії ухвалила рішення – керівником Центрального виборчого штабу призначено Андрія Мисика, голову Виконкому партії "Народний Контроль", – продовжив він.

Політик додав, що Центральний виборчий штаб уже розгортається і буде працювати в Києві за адресою: вулиця Іллінська, 22.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніГромадянська позиціяполітика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Отдыхал бы, вроде ж на достойную (по его меркам) жизнь хватает. Или не всем деткам еще "помог"?
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