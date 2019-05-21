Об'єднається з трьома партіями: Гриценко оголосив про участь у парламентських виборах

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що братиме участь у дострокових виборах у Верховну Раду України.
На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що "Громадянська позиція" об'єднується з партіями "Народний Контроль" (лідер – Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).
"Наша команда... посилена професіоналами в ключових сферах, разом ідемо на вибори. Формувати новий парламент і новий уряд на нових цінностях – професіоналізму, чесності та нульової толерантності до корупції", – написав Гриценко.
Анатолій Гриценко
Телеканал 24
"Як тільки Координаційна Рада нашої партії ухвалила рішення – керівником Центрального виборчого штабу призначено Андрія Мисика, голову Виконкому партії "Народний Контроль", – продовжив він.
Політик додав, що Центральний виборчий штаб уже розгортається і буде працювати в Києві за адресою: вулиця Іллінська, 22.
Як писав OBOZREVATEL:
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.
Він також провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради, про що він заявив під час своєї інавгурації.
Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.
Під час зустрічі Зеленського та глав парламентських фракцій була затверджена модель, за якою пройдуть позачергові вибори в Раду.
Відбудеться перехід від змішаної до пропорційної системи із закритими списками, проте політичні поради отримають право видаляти звідти кандидатів.
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