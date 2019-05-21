Об'єднається з трьома партіями: Гриценко оголосив про участь у парламентських виборах

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що братиме участь у дострокових виборах у Верховну Раду України.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що "Громадянська позиція" об'єднується з партіями "Народний Контроль" (лідер – Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).

"Наша команда... посилена професіоналами в ключових сферах, разом ідемо на вибори. Формувати новий парламент і новий уряд на нових цінностях – професіоналізму, чесності та нульової толерантності до корупції", – написав Гриценко.

Анатолій Гриценко Телеканал 24

"Як тільки Координаційна Рада нашої партії ухвалила рішення – керівником Центрального виборчого штабу призначено Андрія Мисика, голову Виконкому партії "Народний Контроль", – продовжив він.

Політик додав, що Центральний виборчий штаб уже розгортається і буде працювати в Києві за адресою: вулиця Іллінська, 22.

Як писав OBOZREVATEL:

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