Зеленський обдурив українців? Як народні депутати зберегли недоторканність

З 1 січня 2020 року Верховна Рада України стала доторканною. Тепер народні обранці рівні з українським народом і також можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Але поки лише формально.

Буквально за два тижні до Нового року "слуги народу" внесли істотну правку до ухваленого закону. Залучити до відповідальності депутатів можна лише з подання генерального прокурора, який, як відомо, є "своєю людиною" для Володимира Зеленського.

Чому нардепи можуть залишитися неушкодженими та як українців знову обвели круг пальця – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

З 1 січня депутатська недоторканність втратила чинність. Парламентарі не мають особливого імунітету;

Водночас "слуги народу" все ж залишили одну важливу норму, яка може звести нанівець новий закон – згоду на слідчі дії щодо депутата дає генеральний прокурор;

Експерти і юристи впевнені, що це допоможе владі прямо контролювати монобільшість, а про повноцінне зняття недоторканності не може бути й мови;

Володимир Зеленський прямо зізнавався главі Білого дому Дональду Трампу, що новий генпрокурор – "його людина".

Як було раніше й що проголосували в Раді

Одна з головних обіцянок Володимира Зеленського – скасувати депутатську недоторканність. Цей крок був настільки важливим для глави держави, що саме під нього обранці від "Слуги народу" так трепетно шукали голоси під час турборежиму.

Головна мета ідеї – зробити депутатів рівними перед законом. Буквально кілька днів тому кожен нардеп був практично як небожитель. Він міг вчинити будь-який злочин і не бути покараним поки за це не проголосує парламент.

Вбив людину або вкрав мільйон – парламентаря навіть до СІЗО не можуть посадити, поки Рада не збереться на засідання і не підтримає зняття недоторканності. Як зазвичай буває, це затягується на дні, а депутат встигає домовитися з потрібними людьми. А якщо не вдасться – просто виїхати з країни, ніхто й перешкодити не встигне.

Так було з багатьма – нардеп VIII скликання Олександр Онищенко полетів до Австрії "готуватися до Олімпіади", а його колега Євген Бакулін встиг уникнути покарання й полетів до Росії нібито на лікування.

Зараз же ситуація трохи інша. Ще в жовтні 2017 року V президент України Петро Порошенко подав законопроєкт №7203 про зняття недоторканності. Через складні юридичні тонкощі (зокрема й розгляд Конституційним Судом) ухвалення документа затягнулося. Остаточне ж голосування щодо нього відбулося вже за нової влади у вересні 2019 року.

Проєкт виключив положення Конституції про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Водночас, згідно з новою редакцією статті 80 Конституції України, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій мають бути узгоджені з генеральним прокурором. Саме цей пункт і є найбільш суперечливим.

Адже, з одного боку, недоторканності наче немає, а з іншого – слідчі дії може почати лише генпрокурор, який призначається коаліцією. Тим паче, що сам Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом зізнався, що головний прокурор країни – "його людина".

Володимир Зеленський і генпрокурор Руслан Рябошапка

"За" таке рішення проголосував 291 нардеп. 223 голоси дали "Слуги", 22 – "Опозиційна платформа – За життя", 15 – "За майбутнє", 17 – "Довіра" і 14 позафракційних.

Як нардепи обвели українців круг пальця

Поміняли "шило на мило". Саме так охарактеризував новий закон колишній "Слуга народу", а нині позафракційний нардеп Антон Поляков. "Це підміна тих обіцянок, які ми давали своїм виборцям. Кожного, зокрема й вас, можна притягнути до відповідальності – і для цього не потрібен дозвіл самого генерального прокурора.

Тобто раніше такий дозвіл (для депутатів. – Ред.) давала Верховна Рада – а зараз його даватиме генеральний прокурор. Фактично, ми поміняли шило на мило", – заявив Поляков у ефірі ObozTV. Він нагадав, що українцям обіцяли "прирівняти" депутатів до звичайних людей, а за фактом тепер генпрокурор вирішуватиме, чи можна притягнути народного обранця до відповідальності.

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Аналогічної думки дотримується і юрист Олександр Марусяк. За його словами, процедура притягнення нардепа до відповідальності залишається особливою. Тобто обранець все ж має привілеї, як порівняти зі звичайним українцем.

"Добре це чи ні – побачимо, коли будуть перші спроби реалізації цих норм. Однак політичний фактор тут, як завжди, не варто виключати. Особливо це було видно на прикладі правки "народний депутат не несе юридичної відповідальності... під час здійснення депутатських повноважень", – підкреслив у коментарі OBOZREVATEL Марусяк.

Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок і зовсім вважає, що в керівництві "Слуги" отримали механізм контролю за своїми нардепами. У разі чого там вирішуватимуть, щодо кого давати хід справі, а де "притримати" документи.

"Це робиться елементарно, на раз-два. Прокурор вносить подання, і вони голосують за все, що завгодно – маючи свою більшість. Тому насамперед я б це (зняття недоторканності. – Ред.) розглядав як спосіб тиску на своїх же власних депутатів", – пояснив він.

На його думку, у "Слуги народу" вже може бути компромат "на десятки депутатів, які входять до фракції". "І за бажання вони могли б це застосувати. Цілком реалістично, маючи "свого" генерального прокурора. До речі, це цитата Володимира Зеленського про "свого "генерального прокурора", – уточнив Рибачок.

"Відсутність депутатської недоторканності просто полегшує тиск на депутатів, які будуть не згодні з політикою "Слуги народу" як фракції", – підкреслив експерт.

З огляду на гучні скандали навколо того ж нардепа Юрія Корявченкова ("Юзіка") у справі про тиск на поліцію або "рішалово" В'ячеслава Медяника, компромату на "слуг" у партії влади досить.

Виходить, що під вивіскою скасування недоторканності народні депутати вкотре грамотно обвели українців круг пальця. Логічно, що більшість не буде розбиратися в юридичних тонкощах закону, а свій генпрокурор без проблем зможе "тиснути" на неугодних нардепів, що з якихось причин діють проти влади.

Якщо й скасовувати недоторканність, то для всіх і відразу. Без згоди Офісу генерального прокурора. Адже якщо нардеп чистий, чого йому боятися?

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