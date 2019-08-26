"Обаму перехитрили": Трамп зробив гучну заяву про анексію Криму

Президент США Дональд Трамп вважає, що його попередник Барак Обама міг зупинити анексію Криму Росією, проте не зробив цього.

Таку заяву він зробив перед журналістами після завершення саміту G7 у Франції.

"Обаму перехитрили. Вони забрали Крим під час його правління. Це було недобре. Це можна було зупинити, але президент Обама не зміг цього зупинити, і це дуже погано", - цитує президента США "Українська правда".

"Президент Обама допомагав Україні, і Крим був анексований під час його правління. Якби це сталося під час мого правління, я б сказав - вибачте, хлопці, я зробив помилку", - додав Трамп.

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп також заявив про готовність запросити російського лідера Володимира Путіна на наступний саміт G7.

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