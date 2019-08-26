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"Обаму перехитрили": Трамп зробив гучну заяву про анексію Криму

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Президент США Дональд Трамп вважає, що його попередник Барак Обама міг зупинити анексію Криму Росією, проте не зробив цього.

Таку заяву він зробив перед журналістами після завершення саміту G7 у Франції.

"Обаму перехитрили. Вони забрали Крим під час його правління. Це було недобре. Це можна було зупинити, але президент Обама не зміг цього зупинити, і це дуже погано", - цитує президента США "Українська правда".

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"Президент Обама допомагав Україні, і Крим був анексований під час його правління. Якби це сталося під час мого правління, я б сказав - вибачте, хлопці, я зробив помилку", - додав Трамп.

"Обаму перехитрили": Трамп зробив гучну заяву про анексію Криму

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп також заявив про готовність запросити російського лідера Володимира Путіна на наступний саміт G7.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Дональд Трамп Барак Обама
Місце
США
Тег
Новини Криму
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