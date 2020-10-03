Обама висловив підтримку Трампу, хворому на коронавірус

Карина Бондаренко Політика 14:59, 3.10.2020 Оновлено: 15:41, 3.10.2020

Експрезидент США Барак Обама висловив підтримку чинному голові держави Дональду Трампу, у якого виявили коронавірус, а також його дружині з таким самим діагнозом.

Звернення Обама написав на своїй сторінці в Facebook. Він нагадав, що, незважаючи на майбутні вибори в США, всі американці – люди.

"Ми з Мішель сподіваємося, що президент, перша леді і всі, хто постраждав від коронавірусу по всій країні, отримають необхідну їм допомогу і перебувають на шляху до швидкого одужання. Очевидно, що зараз ми перебуваємо в розпалі великої політичної битви, і, хоча на карту поставлено багато, пам'ятаймо, що всі ми американці. Всі ми люди. І ми хочемо, щоб усі були здорові, незалежно від нашої партії", – написав експрезидент.

Обама висловив підтримку Трампу, хворому на коронавірус.
Барак Обама в Facebook

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