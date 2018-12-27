ОАЕ знову відкрили посольство в столиці Сирії Дамаску

За сім років після відкликання посла з Сирії Об'єднані Арабські Емірати знову відкрили в Дамаску своє посольство. Цей крок має підштовхнути повернення в країну дипломатичних представництв інших арабських держав.Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) у четвер, 27 грудня, знову відкрили посольство у столиці Сирії Дамаску, яке було зачинене майже сім років тому. Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що цей "крок підтверджує, що уряд ОАЕ прагне повернути відносини між братськими країнами до нормального стану". Там також зазначили, що цей крок має "активізувати роль арабських держав у підтримці незалежності і суверенітету Сирії, єдності та безпеки", а також запобігти загрозі втручання у сирійські та арабські справи з боку інших країн регіону. Під останніми маються на увазі передусім Іран та Туреччина.

"Відкриття нашого посольства - це перший крок до повернення посольств інших арабських держав", - заявив повірений у справах ОАЕ Абдул-Накім Наімі, який був присутній на церемонія підняття прапора ОАЕ на території посольством, передає агенція AP.

Об'єднані Арабські Емірати, як і більшість арабських держав, підтримували сирійську опозицію і закрили посольство в лютому 2012 року на знак протесту проти дій сирійського президента Башара Асада. У листопаді 2011 року Сирія була виключена з Ліги арабських держав. Утім, диппредставництво Сирії в ОАЕ залишалося відкритим.

У жовтні цього року Асад в інтерв'ю одному кувейтському виданню повідомив, що Сирія досягла порозуміння з арабськими країнами після багатьох років ворожнечі. Він не назвав ці держави, але зазначив, що їхні делегації почали відвідувати Сирію для підготовки відкриття дипломатичних місій. У грудні країну відвідав президент Судану Омар аль-Башир, який став першим арабським лідером, який прибув до Сирії від початку громадянської війни.

Збройний конфлікт у Сирії між урядом Асада та різними угрупованнями триває з 2011 року, він почався з демонстрацій, які були частиною "арабської весни". В 2012 році конфлікт переріс у громадянську війну яка, за оцінками, забрала життя понад 350 тисяч людей.