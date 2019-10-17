Однажды моя знакомая из Логово Рошена, способная и фактурная эскортница Даша поведала мне секреты этики поведения со своими клиентами. У них там у самых профессиональных и покладистых есть целый кодекс повеления с любовниками, знание которого обеспечивают стабильность так сказать клиентуры и величину гонорара.

Так вот первое и базовое правило - не пиз...ть о подарках. И не потому, что жена узнает, или партнеры по бизнесу зачмырят, а потому что излишняя болтовня, а также показное позерство вызовет череду вопросов у прокурора.

Украшения, поездки, тачки, не дай Боже двушка в пентхаусе - молчок. Делаем загадочный вид и опекаемся приютом для животных, чтоб типа при деле. Если же начнёшь налево-направо болтать про красный айфон и лиловую шубу, вызовешь не только вопросы по факту чрезмерного расположения избранника, но и конкретно ему навредишь, а по итогу - выпадешь с рынка, - досадливо делилась Даша.

Народный депутат Вячеслав Медяник 112 Канал

Ее тогдашний ухажёр запрещал ей даже вести Инстаграмм и хвастаться перед подругами пейзажами красочных курортов.

Это вообще пост не о шлюхах. А о депутате Медянике из Днепра, который вчера под прицелами камер папарацци решал вопросы со всеми прокурорами мира. Его, говорят, сегодня вызвали на ковёр в Офис президента. И даже если депутата не исключат, с ним случится нечто бОльшее - никто из ушлых и влиятельных не будет иметь с ним дело, как с неаккуратным и провинциальным решалом, который не знаком с кодексом тонких интимных взаимоотношений.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал