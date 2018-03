NYT: Спецпрокурор США вперше вимагає документи від бізнесу Трампа

Спецпрокурор Мюллер продовжує масштабне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в США. За даними NYT, вперше йдеться про вимогу до бізнесу Трампа щодо надання документації.Спецпрокурор США Роберт Мюллер передав компанії The Trump Organization офіційну вимогу надати низку документів, зокрема, пов'язаних із Росією, повідомляє у четвер, 15 березня, видання The New York Times з посиланням на власні джерела. Фірма, яка керує бізнесом чинного президента Дональда Трампа прямо не підтвердила отримання вимоги та назвала статтю NYT "старою новиною".

"Від липня 2017 року ми повідомляємо, що Trump Organization повністю співпрацює зі слідством, включно зі спецпрокурором, та відповідаємо на їхні запити", - наводить агенція AFP заяву компанії. Речниця Білого дому Сара Сендерс зазначила, що "продовжується співпраця з Мюллером". Від подальших коментарів вона утрималася з "поваги до спецпрокурора".

Речник Мюллера Пітер Карр відмовився від коментарів. Вимога щодо надання документів, якщо така була, є першим випадком, коли спецпрокурор прагне отримати папери, прямо пов'язані із бізнесом Трампа.

Екс-глава ФБР Роберт Мюллер керує розслідуванням справи про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США з травня 2017 року. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, в тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера. У січні Трамп заявив, що "з радістю" дасть Мюллеру свідчення у "російській справі" під присягою.

За підсумками проведеного Мюллером розслідування звинувачення висунули колишньому голові штабу Трампа Полу Манафорту, екс-консультанту "Партії регіонів" (вони пов'язані з його лобістською діяльністю). Своєю чергою колишній радник Трампа Майкл Флінн визнав провину в наданні неправдивих свідчень ФБР про зустрічі з послом РФ.