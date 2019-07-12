"Ну, поспілкувалися, і що?" Переговори Зеленського й Путіна нарвалися на критику

Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна не дає підстав для серйозних висновків.

Нині зарано говорити про те, що вирішення російсько-українського конфлікту зрушилося з мертвої точки. Таку думку OBOZREVATEL висловив радник п'ятого президента України, волонтер Юрій Бірюков.

"Говорити про те, що щось зрушилося, можна за результатами, за фактами. А те, що Зеленський поспілкувався з Путіним по телефону... Ну, поспілкувалися. Ніхто не знає, про що реально вони спілкувалися, в якій тональності, чи домовилися про щось", – зауважив він.

Володимир Путін розмовляє телефоном, ілюстрація Південний Федеральний

Коментуючи заяву Офісу президента про те, що ключовим питанням у переговорах Зеленського і Путіна було звільнення полонених українських моряків, Бірюков зауважив: "Не тільки моряків – будь-якими можливостями треба витягувати всіх наших громадян, яких незаконно утримують. Зараз це одна з найголовніших гуманітарних тем".

У той же час він додав: "Але конкретно щодо моряків – це ще й питання міжнародної політики та міжнародної юриспруденції, тому що є ще й рішення трибуналу, яке зобов'язує Росію звільнити наших моряків. Вони повинні були зробити це давно. Це чи не перший в історії випадок, коли рішення трибуналу не було виконано".

На думку волонтера, порядок денний переговорів можна було б розширити, оскільки "проблем з усіх боків дуже багато і вони дуже актуальні".

Як писав OBOZREVATEL, 11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. У повідомленні Офісу президента йдеться: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, яких утримують на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у "нормандському форматі".

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