"Ну, хоча б тисяч 100": батько Зеленського висловився про зарплату президента

Президент України на своїй посаді має отримувати зарплату мінімум 100 тисяч гривень.
Таку думку в інтерв'ю "Стране" висловив батько кандидата у президенти України Володимира Зеленського Олександр Зеленський, зазначивши, що нинішню зарплату глави держави вважає смішною.
"Єдине, чого б я хотів... Зарплата у президента України 27 тисяч гривень офіційна. Але якийсь там підпис — мільйон доларів! Я б хотів, щоб зарплата була нормальна. Тоді президент буде чесним. Ну, хоча б тисяч 100. Йому ж жити. А жити чесно на ці 27 тисяч — це взагалі смішно", — наголосив він.
При цьому він додав, що йти у владу заради грошей не можна, адже від них "псуються люди, які туди лізуть заради бабок".
"І ті мільйони, що отримують за підписи — треба припинити ці всі справи", — додав Зеленський-старший.
Володимир Зеленський
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