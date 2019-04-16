"Ну, хоча б тисяч 100": батько Зеленського висловився про зарплату президента

Президент України на своїй посаді має отримувати зарплату мінімум 100 тисяч гривень.

Таку думку в інтерв'ю "Стране" висловив батько кандидата у президенти України Володимира Зеленського Олександр Зеленський, зазначивши, що нинішню зарплату глави держави вважає смішною.

"Єдине, чого б я хотів... Зарплата у президента України 27 тисяч гривень офіційна. Але якийсь там підпис — мільйон доларів! Я б хотів, щоб зарплата була нормальна. Тоді президент буде чесним. Ну, хоча б тисяч 100. Йому ж жити. А жити чесно на ці 27 тисяч — це взагалі смішно", — наголосив він.

При цьому він додав, що йти у владу заради грошей не можна, адже від них "псуються люди, які туди лізуть заради бабок".

"І ті мільйони, що отримують за підписи — треба припинити ці всі справи", — додав Зеленський-старший.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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