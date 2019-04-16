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"Ну, хоча б тисяч 100": батько Зеленського висловився про зарплату президента

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Президент України на своїй посаді має отримувати зарплату мінімум 100 тисяч гривень.

Таку думку в інтерв'ю "Стране" висловив батько кандидата у президенти України Володимира Зеленського Олександр Зеленський, зазначивши, що нинішню зарплату глави держави вважає смішною.

"Єдине, чого б я хотів... Зарплата у президента України 27 тисяч гривень офіційна. Але якийсь там підпис — мільйон доларів! Я б хотів, щоб зарплата була нормальна. Тоді президент буде чесним. Ну, хоча б тисяч 100. Йому ж жити. А жити чесно на ці 27 тисяч — це взагалі смішно", — наголосив він.

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При цьому він додав, що йти у владу заради грошей не можна, адже від них "псуються люди, які туди лізуть заради бабок".

"І ті мільйони, що отримують за підписи — треба припинити ці всі справи", — додав Зеленський-старший.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Smith Lera
Smith Lera
Зрозуміло, що за вата в голові, як одного так і другого, вчителям вже один зарплатню рахував.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Та за что ему эти тысяч сто, папаша? Сынок ваш разве знает, чем определяется народ Украины и что объединяет поколения этого народа от основателей до Майдана? А без знания об этом все, что он наваляет только переделывать придётся, хорошо бы с минимальными потерями, не больше. Ваш сын, папа, лучше вождя мародеров Порошенко, здесь не поспоришь. Но это пока что все.
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