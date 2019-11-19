Понятно, что рассуждать логическими категориями большая часть 73% не привыкла, и тем не менее, они все же пользуются этими категориями ежедневно. Например, прежде чем залить бухло в хлебало, надо его разинуть. Если нарушить эту логическую последовательность, бухло вымочит хлебало и все, что ниже, а никакого счастья от употребления шмурдяка не настанет.

Но там же есть и не употребляющие шмурдяк? Наверное. Но и они – тоже пользуются этими инструментами, даже если не отдают себе в этом отчета. Так, они сначала открывают дверь, а потом проходят. Понятно, что если поступить в обратной последовательности, то будь ты хоть Юзиком, который строит ментов, ничего не получится. Кстати, глядя на этого персонажа, возникает пример еще одной общей последовательности, известной буквально всем и игнорирование которой будет слишком заметным. Ведь справляя нужду, сначала надо что-то сделать со штанами, хотя мне могут обоснованно на это возразить.

Но мы вернемся к последовательностям и логическим заключениям, которые сразу не приводят к грязным штанам, разбитом о закрытую дверь портрете или залитому шмурдяком хлебалу. Тем не менее, эта последовательность была и остается любимой у 73%, хотя их уже может быть и меньше, но клеймо останется все равно.

Так вот, они медитировали над последовательностью, которую сами не могли доказать и даже сами ее не придумали. Тем не менее, восприняли ее на "ура" настолько, что просыпались и засыпали именно с нею. Она гласила примерно следующее: "они (73%) живут плохо потому, что Порошенко ворует. Логика, основанная на этой последовательности, указывала на то, что если убрать Порошенко, то он воровать не будет и как следствие, они резко станут жить лучше.

При этом им в голову не приходило, что может быть надо завязывать бухать, просаживать свои небольшие доходы в "национальной лотерее" и может быть найти подработки или вообще – мотнуться на заработки в Германию или Польшу. Но для этого надо шевелить собственными поршнями, а главное – признать, что ты – тупой лентяй, отягощенный дорогими привычками. Для этого достаточно посмотреть на ценники сигарет или бухла, чтобы понять, сколько это стоит в месяц, плюс таблетки, которые придется жрать горстями, чтобы не выплюнуть легкие или не отвалилась печень.

И вот Порошенко у власти уже нет более чем полгода. Если та последовательность №73 была верной, то публика должна просто купаться как сыр в масле. Ведь именно это мешало им жить как надо. Но вместо этого мы видим такое:

Вот теперь, если использовать их собственную логику, можно делать выводы, глядя на то, что описал курсант или на собственные платежки пенсий и прочего. Если лучше не стало, то дело было не в Порошенко или уже ворует кто-то другой? Тогда надо публично назвать себя тупым мудаком или бороться с новыми ворами. Нет? А что так? Телевизор уже не рассказывает этих сказок?

И в завершении, маленькое наблюдение. После прихода во власть зеко-манды мужское население Украины стало отпускать бороды. Совпадение? Не думаю!

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