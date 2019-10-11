Пресс-марафон президента Зеленского мало кого оставил равнодушным.

Сторонники в восхищении гнули пальцы о клавиатуры ноутбуков весь вечер, противники с таким же упорством ругали и обвиняли. Дело вкуса или рабочего места, так или иначе оставим этих людей за любимым занятием и перейдем к делу. Президентские выборы, а за ними и парламентские для Зеленского и "Слуги народа" напоминали какой-то крестовый поход против врага. Конкретных обещаний, вменяемой программы не было - только призыв "Зробити их разом". Зробили. Что дальше? Очень нужны новые враги. Найти их - не проблема.

Без врагов система действительно явно буксует, просто потому что она была именно выстроена в качестве военной машины. Серьезного роста зарплат нет и не будет - тут все дело в экономике и желания одного политика на общую картину не влияют. Снижение тарифов с самого начала проходила по разряду бреда - они будут приближаться к европейским, то есть расти. Это тенденция, как течение реки - его нельзя повернуть обратно в СССР просто потому что теперь другая структура экономики и право собственности. Посадки коррупционеров на какое-то время развлекут зрителя и помогут сохранить рейтинг, но... при некотором дефиците хлеба даже качественные зрелища быстро надоедают. Значит, нужно как-то мобилизовать людей. Борьба не закончена, мы еще не зробили их разом, треба зробити ще раз! А пока придется потерпеть. Осталось выбрать этих самых "их".

Очевидно, что искать врагов в Офисе Президента бессмысленно - там все самые близкие, пусть некоторые немного ближе к Коломойскому, но таковы правила игры. В Кабмине такая же картина - чуть более разнообразная публика, нити управления уходят не только к президенту или Игорю Валериевичу, но бунтарей и посторонних там тоже нет. Откуда тут враги? Сравнительно чужой среди министров есть только один, но такого врага выбирать просто страшно. Тоже никого, получается. В Верховной Раде монопольное большинство. То есть назначать во враги оппозиционные фракции легко, но объяснить людям, что все проблемы из-за этих нардепов практически невозможно. Засмеют. Кто там остался?

Новини Бином Ньютона для Зеленского

Все очень просто! Остается местная власть! На год до выборов этого "корма" для электората должно хватить. Вот кого еще не "зробили разом". Зеленский на пресс-марафоне уже заявил, что "к сожалению!" никак не может влиять на мэров. Президент. Парламентско-президентской республики. Публично пожаловался, что не может управлять избранными лидерами местного самоуправления. Было смешно и имел место легкий привкус безумия. Про Виталия Кличко Зеленский в этом контексте говорить не стал (вспомнил в другом случае), но тут и без того секретов нет. Враги назначены, борьба продолжается. И совершенно не важно, как они на самом деле относятся к Зеленскому. Без борьбы все может рухнуть. Помните - у верблюда два горба, потому что жизнь борьба? Просто кому-то так уж повезло оказаться под рукой, когда бороться стало не с кем.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!