Новою люстрацією відволікають увагу суспільства від повернення у владу поплічників Януковича – Порошенко

Законопроект про так звану люстрацію всіх, хто працював на державних і виборних посадах в Україні після Революції Гідності, має на меті відволікти увагу суспільства від реалізації реваншистського сценарію повернення у владу поплічників Януковича. Про це п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Спочатку я це сприймав просто як жарт. А коли я переконався, я побачив в цьому виключно піарівський, передвиборчий сюжет. Який сенс подавати законопроект до Верховної Ради, яка фактично припинила свої повноваження, завершила свою роботу і з усіма попрощалась? І раптом президент реєструє текст законопроекту. Документ не має нічого спільного ні з демократичними традиціями, ні з європейськими нормами", – наголосив Петро Порошенко.

Петро Порошенко Прес-служба "ЄС"

"Навіть не намагайтесь співставити аргументацію люстраційних законів 14-го року, де були притягнуті до відповідальності ті, хто розстрілювали Майдан, голосували за "закони 16 січня", були в команді Януковича, закликали Путіна ввести війська і почати окупацію. Ті, хто зруйнували армію, зруйнували державу – і на сьогодні є тому докази. І навпаки – ті, хто, за твердженням наших міжнародних партнерів, за 5 років зробили більше, ніж за чверть століття до цього", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".

"Це є підміна понять, спроба відволікти увагу від повернення до влади "п’ятої колони" Януковича і Путіна. Богдани, портнови – це лише перші ластівки. Коломойські – це спроба помститися за ПриватБанк – це така, знаєте, дрібна помста. Ми бачимо реакцію країн послів "Великої сімки". І ця ідея ніяк не буде сприйнята світом і Україною – ми бачимо реакцію здорової частини суспільства", – зазначив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу ICTV про тривожні події останніх місяців, які свідчать про посилення реваншистського тиску на державницькі здобутки України, демонструють потужну гібридну атаку "п’ятої колони" Кремля, яка після президентських виборів взялася відновлювати свої позиції всередині нашої держави.

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