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7 лютого • оновлено в 09:16
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Новорічний ролик Зеленського: стало відомо, чи платила держава

1.8т
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Президент України Володимир Зеленський не використав державні кошти для підготовки привітання, яке прозвучало в Новий рік.

Про це заявили в Державному управлінні справами (ДУС) при президенті України "Українським новинам". У відомстві додали, що забезпечення діяльності Зеленського здійснюється за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформатичні-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України".

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"Документи на отримання послуг, пов'язаних з підготовкою привітання президентом України Володимиром Зеленським громадян з Новим роком, до Державного управління справами не надходили, і, відповідно, оплата за них не здійснювалася", – повідомили в управлінні.

Новорічний ролик Зеленського: стало відомо, чи платила держава

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А рагули всё чужие деньги считают.
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