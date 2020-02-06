Новорічний ролик Зеленського: стало відомо, чи платила держава

Президент України Володимир Зеленський не використав державні кошти для підготовки привітання, яке прозвучало в Новий рік.

Про це заявили в Державному управлінні справами (ДУС) при президенті України "Українським новинам". У відомстві додали, що забезпечення діяльності Зеленського здійснюється за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформатичні-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України".

"Документи на отримання послуг, пов'язаних з підготовкою привітання президентом України Володимиром Зеленським громадян з Новим роком, до Державного управління справами не надходили, і, відповідно, оплата за них не здійснювалася", – повідомили в управлінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

в новорічному зверненні до народу Зеленський заявив, що " неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована" і що "немає різниці, у якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий".

Однак користувачі соцмереж досить критично сприйняли новорічне звернення президента України саме через питання мови і перейменування вулиць. Вони дорікнули його у відсутності чіткої проукраїнської державницької позиції.

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