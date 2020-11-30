Ось уже кілька тижнів, як найбільш обговорювана тема – це можливий локдаун.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин буде введений при щоденній захворюваності коронавірусом на рівні 30 тисяч чоловік за добу. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає за необхідне вводити локдаун прямо зараз не менше, ніж на 3 тижні. У суботу відбулася нарада, зібрана головою Парламенту Дмитром Разумковим, на якому обговорювалося, серед іншого, і введення локдауна. Нарада була закритою, але після наради лідери фракцій поділилися інформацією з пресою. Кожен почув щось своє.

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Заместитель председателя финансового комитета парламента Ярослав Железняк сообщил, что обсуждали даже графики локдауна и сам локдаун будет без вариантов. В то же время, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока нет никаких предпосылок для немедленного введения локдауна, так как на сегодня достаточно койко - мест для зараженных коронавирусом, и еще неизвестен эффект от карантина выходного дня. Правда, в тот же день, господин Арахамия в эфире уже другого телеканала, сообщил, что с вероятностью 90% жесткий карантин будет введен, и стоит задача его максимально оттянуть к новогодним праздникам. А на следующий день тот же господин Арахамия заявил о необходимости "интеллектуального локдауна", то есть, когда ограничения будут устанавливаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

Как разобраться в этом хаосе – не понятно. Точно также мне не ясно, как можно ориентироваться на имеющуюся у нас статистику заболеваемости.

Когда я болела коронавирусом, я сдавала тест трижды. Первый раз – при возникновении симптомов. Этот тест был положительным, и он пополнил статистику заболеваемости. Когда мне показалось, что коронавирус отступил, я сдала анализ, но он снова оказался положительным и опять попал в статистику. И только на третий раз – тест был отрицательным. Таким образом, согласно наших статистических данных, я заболела два раза, а вылечилась -один. Я знаю людей, которые переболели коронавирусом, но при этом не сдавали тесты, так как это было дорого. Также, далеко не все сдают тест по выздоровлению (опять же по причине дороговизны) и тем самым, это не отражается в статистике. А кто-то при выздоровлении, вместо ПЦР тестов, сдает венозную кровь на антитела и также не попадает в число выздоровевших согласно статистике.

В результате мы имеем абсолютно искаженную информацию, на основе которой принимаются решения о введении локдауна.

Уверена, что люди устали. Устали от коронавируса. Устали от ограничений. Устали от отсутствия объективной информации. Устали от хаоса и несогласованности действий властей. Но самое главное, устали от неопределенности.

Мы не понимаем, каким будет декабрь и новогодние праздники. Какие ограничения будут действовать? Что мы можем планировать, а что нет?

Многие люди на Новый год едут к своим родителям или друзьям – смогут ли они это сделать в этом году? Будет ли работать общественный транспорт? Можно ли покупать билеты на поезда и самолеты? Будут ли закрыты границы? А как готовиться бизнесу к новогодним праздникам? Заказывать ли новогодние товары? Заключать ли контракты? Готовить ли какие-то мероприятия?

Таких вопросов – бессчетное количество!!! И люди даже не просят власть ответить на эти вопросы, они готовы сами принимать решения. Люди просят, даже требуют, только одного – определенности!!!