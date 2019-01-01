"Новорічне перемир'я": Київ повідомив про одного загиблого в лавах ЗСУ

В міноборони України повідомляють про одного загиблого війскового та порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку проросійських сепаратистів.Попри встановлення "новорічного перемир'я" в зоні конфлікту на Донбасі, станом на вечір вівторка, 1 січня, українські військові зафіксували щонайменше два його порушення збройними формуваннями сепаратистів. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй Facebook-сторінці.

За даними прес-центру, зафіксовано один випадок застосування проросійськими формуваннями озброєння, забороненого мінськими угодами. Зокрема, по позиціях урядових військ вівся вогонь з 82-міліметрових мінометів в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь з БПМ-1. Унаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець, зазначається в повідомленні. На вогонь бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь, кажуть у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня офіційно розпочалося чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".