Новообраний президент Польщі відвідає Україну

Карина Бондаренко Політика 08:59, 10.09.2020 Оновлено: 09:11, 10.09.2020

Президент Польщі Анджей Дуда, якого переобрали в липні 2020 року, в жовтні планує приїхати в Україну.

Про майбутній візит глави держави до Києва повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ.

"Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу бесіду. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, заплановано візит президента Дуди наступного місяця до Києва", – розповів чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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