Нового главу ДБР Сухачова викрито в скандалі: не склав тести та після звільнення відсудив 1,1 млн

Призначений виконуючим обов`язки голови ДБР Олексій Сухачов провалив атестацію та був звільнений з Генпрокуратури України.

Про це у Facebook повідомила співробітниця пресслужби бюро Ірина Винокурова.

"Знайомтеся – новий в.о. директора ДБР – Олексій Сухачов. Доктор юридичних наук. До грудня 2019 року він працював у ГПУ, але провалив атестацію. Доктор наук не зміг скласти прокурорські тести і був звільнений! Про це можна прочитати в рішенні суду. Прохідний бал – 70. А він набрав всього 61", – написала вона.

Винокурова повідомила, що після цього Сухачов звернувся до Окружного адміністративного суду Києва, який поновив на посаді прокурора і ще присудив йому 1,1 млн грн компенсації.

"У мене питання: а як він тести до ДБР склав? Вони легші ніж прокурорські? Або в ДБР не було тестів на знання законодавства? Або за ці пів року доктор наук підтягнув знання?" – обурювалася вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомо про Олексія Сухачова, який став новим виконуючим обов'язки директора ДБР.