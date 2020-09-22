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Нового главу ДБР Сухачова викрито в скандалі: не склав тести та після звільнення відсудив 1,1 млн

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
4,8 т.

  • Правоохоронець не пройшов атестацію в Генпрокуратурі

  • Суханова на посаді відновив Окружний адміністративний суд Києва

В.о. глави ДБР Олексій Сухачов

Призначений виконуючим обов`язки голови ДБР Олексій Сухачов провалив атестацію та був звільнений з Генпрокуратури України.

Про це у Facebook повідомила співробітниця пресслужби бюро Ірина Винокурова.

"Знайомтеся – новий в.о. директора ДБР – Олексій Сухачов. Доктор юридичних наук. До грудня 2019 року він працював у ГПУ, але провалив атестацію. Доктор наук не зміг скласти прокурорські тести і був звільнений! Про це можна прочитати в рішенні суду. Прохідний бал – 70. А він набрав всього 61", – написала вона.

Рішення адмінсуду Києва

Винокурова повідомила, що після цього Сухачов звернувся до Окружного адміністративного суду Києва, який поновив на посаді прокурора і ще присудив йому 1,1 млн грн компенсації.

Нового главу ДБР Сухачова викрито в скандалі: не склав тести та після звільнення відсудив 1,1 млн

"У мене питання: а як він тести до ДБР склав? Вони легші ніж прокурорські? Або в ДБР не було тестів на знання законодавства? Або за ці пів року доктор наук підтягнув знання?" – обурювалася вона.

Нового главу ДБР Сухачова викрито в скандалі: не склав тести та після звільнення відсудив 1,1 млн
Нового главу ДБР Сухачова викрито в скандалі: не склав тести та після звільнення відсудив 1,1 млн

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомо про Олексія Сухачова, який став новим виконуючим обов'язки директора ДБР.

УкраїнаДержавне Бюро РозслідуваньОлексій Сухачов
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