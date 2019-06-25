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Новинського нагородили орденом Української православної церкви "Різдво Христове"

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У вівторок, 25 червня, глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський був нагороджений орденом Української православної церкви "Різдво Христове".

Про це повідомили на сайті політсили. За словами Митрополита Онуфрія, політик допомагає церкві як благодійник і законодавець.

Вадим Новинський

Вадим Новинський

Пресслужба "Опозиційного блоку"

"Вадим Новинський допомагає Українській православній церкви і як благодійник, і як законодавець, прикладаючи максимум зусиль до того, щоб церква розвивалася і міцніла. Нехай Бог благословить вас, вашу сім’ю, ваші діяння", – сказав предстоятель УПЦ Блаженнійший Митрополит Онуфрій, вручаючи нагороду лідеру "Опозиційного блоку".

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Особа
Вадим Новинський
Тег
опозиційний блок
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Одна нечість нагородила другу .(((
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леня зе
леня зе
Ермолова Виктория, нечисть у тебя в друзьях на фб
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