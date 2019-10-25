Новинський запропонував свою "Формулу миру" для Донбасу

Нардеп Вадим Новинський заявив про недосконалість "формули Штайнмаєра" для встановлення миру на Донбасі і запропонував під час зустрічі в "нормандському форматі" розробити й ухвалити документ, який мав би обов'язковий характер для всіх сторін конфлікту.

Про це він написав у своїй статті для видання "Факти". Він підкреслив спроби зриву Мінського процесу, тиск "вулиці" на процеси прийняття рішень, спроби реваншу політичних "яструбів". Політик зазначив, що "формула Штайнмаєра" не дає відповідей на багато гострих запитань і є лише спробою "колективного Заходу" створити видимість вирішення проблеми, але не вирішити її в корені.

Нардеп запропонував під час зустрічі в Нормандські форматі розробити і прийняти документ, який мав би обов'язковий характер для всіх сторін конфлікту.

Вадим Новинський LIGA.net

"Вважаю, що вже найближчим часом нормандська група (якщо її саміт не буде зірваний групою політичних "яструбів", до чого - на жаль! - існують передумови) повинна вийти на конкретний документ - угоду, план, як завгодно, у якому були б дані взаємні гарантії щодо виконання взятих раніше зобов'язань щодо припинення військових дій, відновлення державного кордону України і допомоги Україні в подоланні наслідків війни. Головне: це повинен бути документ, обов'язковий до виконання. І необхідно чітко узгодити механізм контролю над його виконанням, механізм впливу на сторони конфлікту і механізм примусу до його втілення", - написав Новинський.

Також він запропонував змістити акценти в переговорному процесі, і в Мінську створити міжпарламентську групу з депутатів Верховної Ради України, Державної Думи Російської Федерації, а також повноважних представників ОБСЄ, з можливою участю з правом дорадчого голосу представників "народних зборів" самопроголошених республік. Цілий ряд кроків із забезпечення миру потребує вжиття невідкладних законодавчих актів, і створення подібної групи може прискорити і полегшити процес узгодження законопроектів.

На його переконання, "Формула миру" складається з трьох складових: Гуманність – Діалог – Соборність. Політик запропонував заходи по відновленню єдиного гуманітарного простору в Україні, при цьому пропонуючи відмовитися від "прискореної українізації, специфічного нав'язування історії з регіональним (галицьким) ухилом, гонінь на канонічне православ'я".

Новинський зазначив, що важливу роль в цьому процесі займають ЗМІ, які зіграли не саму позитивну роль в процесі поглиблення розколу в країні. Він пропонує ЗМІ зробити "інформаційний розворот" з метою створення грунту для примирення громадян України.

Також Новинський запропонував створення в структурі Кабінету Міністрів посади віце-прем'єра з питань реінтеграції Донбасу – для координації дій профільних міністерств і спрощення безліч бюрократичних процедур в системі виконавчої влади.

Політик закликає до пожвавлення діалогу на рівні простих громадян, бізнес- структур, до зняття економічної блокади і транспортного сполучення.

"Необхідно поетапне розширення списку товарів, дозволених до торгівлі, упорядкування розрахунків (можливо, через створення тимчасових розрахунково фінансових центрів), створення торгово-біржових майданчиків на міжрегіональному рівні. Необхідно негайне зняття економічної блокади Донбасу, яка вже привела до колосальних економічних втрат. Відновлення економічних зв'язків потребують значного часу і сил - через політику "військового популізму" попереднього керівництва країни ", - написав Новинський.

Парламентарій підкреслив, що радикалам немає місця в процесі мирного відновлення Донбасу. Донбас не чекає у себе лідерів радикальних рухів і партій, точно так же, як в Україні не буде місця і лідерам сепаратистів. Саме тому, на його думку, необхідно вже сьогодні створювати "команду світу" для Донбасу, яка візьме на себе відродження економіки і політичних зв'язків.

Новинський вважає, що на перехідний період необхідно закріпити проведення виборів на Донбасі на мажоритарній основі (в цьому регіоні немає українських політичних партій). Плюс пропонується створення постійно діючого Форуму Донбасу як важливого майданчику для обговорення і вирішення гострих питань, що виникають в процесі реінтеграції.

Відродження Донбасу, на думку Новинського, має стати спільною справою всіх українців, прикладом "соборності" в його первісному розумінні.

"Кожна область, кожне місто могли б стати учасниками програм допомоги по відновленню територій, взяти під свій патронат окремі населені пункти або соціальні об'єкти. Асоціації місцевого самоврядування повинні стати ініціаторами і координаторами такої роботи. Будівельники і медики, транспортники та працівники житлово-комунальної сфери при підтримки місцевих бюджетів стануть справжньою українською гуманітарною місією. Це для Донбасу в десятки разів важливіше і потрібніше, ніж допомога міжнародних фондів. Тому що це допомога і підтримка від своїх земляків, відродження живих зв'язків між людьми.

Відродження Донбасу може стати спільною справою і для широких підприємницьких кіл. Адже відродження економіки регіону - це нові ринки і можливості, нові проекти і підряди. Але після війни і поодинці складно починати такі проекти. Інша справа - об'єднання зусиль, узгодження спільних програм. Український союз промисловців і підприємців, Торгово-промислова палата, аграрні і підприємницькі асоціації - ще один учасник миротворчого процесу. Новий і затребуваний часом агропромисловий альянс, який об'єднує різні союзи і об'єднання, - ще один практичний крок до нової соборності. Після дипломатів і політиків саме бізнес може стати новою миротворчої силою", - зазначив Новинський.

Його план встановлення миру складається з трьох основних етапів і цілого ряду кроків, які необхідно пройти найближчим часом. При цьому Новинський вважає, що до теперішнього миру ми будемо йти довго.

"Необхідно розуміти, що остаточний мир прийде на нашу землю не скоро. Світ не настає відразу після того, як висохне чорнило на підписаних мирних договорах. Світ - це тривалий процес, і в багатьох країнах до його досягнення йдуть дуже довго. Адже війна - це не просто взаємні ненависть і образи. Це людські трагедії, горе, позбавлення, втрата рідних і близьких. Але наше завдання - зробити все, щоб цей процес пройшов максимально швидко. А значить - ми повинні працювати на відновлення довіри. Саме довіра - це той цемент , який до дружин зміцнити нашу країну і закласти міцний фундамент нашого подальшого розвитку", - зазначив нардеп.

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