Новинський закликав Зеленського визнати результати виборів в Білорусі

Народний депутат Вадим Новинський звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням офіційного визнання підсумків виборів президента республіки Білорусь, які відбулися в неділю 9 серпня.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Звертаюся до вас з закликом визнати результат виборів в Білорусі, привітати президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з обранням, підтримати ідеї неконфліктного вирішення ситуації і дотримання принципів демократії", – написав Новинський.

За його словами, згідно з попередніми даними, більшість громадян Білорусі віддали свої голоси за чинного президента Олександра Лукашенка. У той же час, як зазначив депутат, певні сили в білоруському суспільстві намагаються вплинути силовим методом на результати волевиявлення.

Політик нагадав, що Білорусь є важливим стратегічним і економічним партнером України. При цьому, Мінськ сьогодні є майданчиком для "дипломатії світу" для багатьох держав, у тому числі щодо конфлікту в Україні.

"Саме в Мінську ведуться складні переговори про майбутнє світу і в Україні, працює Мінська контактна група. Білоруське керівництво робить дуже багато для того, щоб між країнами-сусідами була довіра, взаємна повага і зберігалися дружні, доброзичливі відносини між нашими народами", – сказав він.

Новинський також зазначив, що процеси, які відбуваються в даний час в Білорусі, мають аналогічний сценарій з тими, що відбувалися в Україні раніше.

"Україна вже двічі переживала аналогічні процеси. І у подій, які спостерігаються в Білорусі, є чимало спільного з подіями в Україні в 2004 і в 2014 роках. У першу чергу, можна говорити про втручання у внутрішні справи суверенних держав зовнішніх гравців, штучної підтримки протестних акцій ззовні з метою дестабілізації ситуації в країні, аж до насильницької зміни чинної влади", – зазначив Новинський, додавши, що зволікання з визнанням результатів президентських виборів в Білорусі – на руку прихильникам деструктивних сил всередині України.

Політик переконаний, що офіційне визнання виборів Україна стане важливим сигналом нормалізації ситуації в регіоні і буде сприяти розвитку відносин між нашими братніми державами.