Новинський закликав встановити міжконфесійний мир в Україні

Народний депутат України Вадим Новинський, коментуючи початок розгляду Конституційним Судом України змін до Закону про свободу совісті та релігійні організації, закцентував увагу на необхідності встановлення міжконфесійного миру.

За його словами, єдиним соціальним інститутом, якому довіряють всі українці, незалежно від регіону проживання, мови спілкування і політичних поглядів, залишається церква.

"Православні цінності – важливий для суспільства об'єднуючий фактор: саме з взаємного прощення може початися шлях до миру. Церква вже є мостом між серцями віруючих, зведеним високо над політичними протиріччями і конфліктами. Тому антиконституційні закони, прийняті для розпалювання ворожнечі і ненависті, повинні отримати належну оцінку і піти в минуле", – заявив Новинський.

Вадим Новинський file.liga.net

Він підкреслив, що 24 стаття Конституції забороняє дискримінацію громадян за будь-якою ознакою, в той час як оспорюваний закон зобов'язує змінити назву і перереєструвати статути громад тільки однієї конфесії – канонічної УПЦ.

"Це закон про насильницьке перейменування Української Православної Церкви, що суперечить також 35-й статті Конституції і положень Закону про свободу совісті, що гарантує невтручання держави в справи церкви і право громад вільно вибирати і змінювати духовні центри як в Україні, так і за її межами. Згідно норм українського права, релігійні громади взагалі не зобов'язані реєструвати свої статути", – додав народний депутат.

Він повідомив, що закон проголосований ще і з порушеннями конституційної процедури, яка зобов'язує народних обранців голосувати особисто.

"Весь країна була свідком, як під час голосування 20 грудня 2018 року, в сесійній залі були зафіксовані кілька випадків кнопкодавства. З 240 іменних карток народних депутатів, які проголосували за законопроект, 23 не були зареєстровані в день голосування в залі, а двоє перебували на лікарняному , що задокументовано апаратом ВР ", – сказав він.

Новинський нагадав про прецеденти скасування Конституційним Судом законів "Про засади державної мовної політики" і "Про всеукраїнський референдум" як раз на підставі такого ж порушення конституційної процедури – а саме неперсонального голосування. До того ж, внесення законопроекту до порядку денного та прийняття рішення на ранковому, а не вечірньому засіданні, як і голосування відразу в цілому, незважаючи на поправки опозиції, було грубим порушенням Регламенту ВР.

"Україна повинна залишитися правовою і світською державою. А головне – знову стати мирною державою, у якій зможуть цивілізовано співіснувати і розвиватися всі конфесії. Тому сьогодні важливо привести законодавство у чітку відповідність до Основного Закону", – підкреслив Новинський.

Відзначимо, Новинський як уповноважений представник 49 народних депутатів 18 січня 2019 року звернувся до Конституційного Суду України з поданням про визнання невідповідним Конституції Закону України "Про внесення змін до Закону України" Про свободу совісті та релігійні організації "від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII , який незаконно зобов'язує канонічну Українську Православну церкву змінити назву. 11 лютого 2020 року Велика палата Конституційного Суду України почала розгляд конституційного подання на пленарно м засіданні в формі письмового провадження.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram