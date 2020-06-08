Новинський закликав використати миротворчий потенціал церкви у вирішенні конфлікту на Донбасі
Для врегулювання конфлікту на Донбасі, необхідно більше використовувати потенціал Української православної церкви.
Про це в коментарі для ЗМІ заявив народний депутат України, член парламентського комітету з прав людини і реінтеграції Донбасу Вадим Новинський по завершенню святкової літургії на честь Дня Святої Трійці в Києво-Печерській Лаврі.
"Українська Православна Церква веде своє служіння, свою духовну роботу на території всієї України, в тому числі в Криму і на непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей, і жоден священик не залишив свою паству, всі вони залишилися, щоб розділяти зі своїми парафіянами тяготи і проблеми. Це і є істинна Церква українського народу, і особливо важливе її завдання буде після встановлення миру і відновлення територіальної цілісності країни – встановлювати мир в серцях людей, зцілювати душевні рани людей, розділених війною і втратами. Тільки Церква може зцілити ці рани і примиряти людей, об'єднувати їх навколо християнських цінностей і закликати до взаємного прощення".
На думку народного депутата, поки держава недостатньо залучає канонічну Українську Православну Церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі. Вадим Новинський запевнив, що продовжить закликати владу залучати УПЦ і її представників на підконтрольних і на непідконтрольних територіях, в переговорний процес по мирному врегулюванню конфлікту. Він також нагадав, що УПЦ традиційно з року в рік залишається одним з соціальних інститутів, яким найбільше довіряють українці.
"В день Святої Живоначальної Трійці ми святкували ще день народження нашої Матері-Церкви. У цей день на апостолів зійшов Дух Святий, і через них, а потім через архієреїв нашої Церкви, Він дійшов і до наших днів. І я всім нам щиро бажаю, щоб в серцях українців завжди панував дух Святий, – дух миру, любові і радості", – сказав Вадим Новинський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 7 червня, в Україні відзначили велике церковне свято Святої Трійці.