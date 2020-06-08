Новинський закликав використати миротворчий потенціал церкви у вирішенні конфлікту на Донбасі

Для врегулювання конфлікту на Донбасі, необхідно більше використовувати потенціал Української православної церкви.

Про це в коментарі для ЗМІ заявив народний депутат України, член парламентського комітету з прав людини і реінтеграції Донбасу Вадим Новинський по завершенню святкової літургії на честь Дня Святої Трійці в Києво-Печерській Лаврі.

"Українська Православна Церква веде своє служіння, свою духовну роботу на території всієї України, в тому числі в Криму і на непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей, і жоден священик не залишив свою паству, всі вони залишилися, щоб розділяти зі своїми парафіянами тяготи і проблеми. Це і є істинна Церква українського народу, і особливо важливе її завдання буде після встановлення миру і відновлення територіальної цілісності країни – встановлювати мир в серцях людей, зцілювати душевні рани людей, розділених війною і втратами. Тільки Церква може зцілити ці рани і примиряти людей, об'єднувати їх навколо християнських цінностей і закликати до взаємного прощення".

Вадим Новинський delo.ua

На думку народного депутата, поки держава недостатньо залучає канонічну Українську Православну Церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі. Вадим Новинський запевнив, що продовжить закликати владу залучати УПЦ і її представників на підконтрольних і на непідконтрольних територіях, в переговорний процес по мирному врегулюванню конфлікту. Він також нагадав, що УПЦ традиційно з року в рік залишається одним з соціальних інститутів, яким найбільше довіряють українці.

"В день Святої Живоначальної Трійці ми святкували ще день народження нашої Матері-Церкви. У цей день на апостолів зійшов Дух Святий, і через них, а потім через архієреїв нашої Церкви, Він дійшов і до наших днів. І я всім нам щиро бажаю, щоб в серцях українців завжди панував дух Святий, – дух миру, любові і радості", – сказав Вадим Новинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 7 червня, в Україні відзначили велике церковне свято Святої Трійці.