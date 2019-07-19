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Новинський вважає, що УПЦ може бути мостом для діалогу з Донбасом і переговорів про обмін полоненими

1.2т Читати матеріал російською

Українська православна церква може бути мостом для побудови діалогу з Донбасом і переговорів про обмін полоненими.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна" заявили предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Онуфрій і лідер фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, повідомляє пресслужба політсили.

Блаженніший митрополит Онуфрій сказав, що питанням обміну полоненими церква займається вже кілька років.

Блаженніший митрополит Онуфрій і Вадим Новинський

Блаженніший митрополит Онуфрій і Вадим Новинський

Пресслужба "Опозиційного блоку"

"Наша церковна позиція в цьому питанні така: ми не заглиблюємося в юридичні тонкощі, наскільки хто винен і перед ким. Ми всі винні перед Богом. Немає людини на Землі, яка не була б винна. І як Бог нас прощає, і ми повинні прощати один одного. Наші віряни, православні християни, які живуть на території Росії, звертаються там до відповідних державних структур і просять, щоб наших громадян звільнили. Ми, в свою чергу, йдемо до нашої влади в Україні і просимо, щоб звільнили росіян, які перебувають на нашій території", – зазначив він.

"Зараз, після зміни влади, ми знову виступили з ініціативою відновлення обміну. Я вже звернувся з відповідними листами і до нашого президента Володимира Зеленського, і до глави РПЦ святішого патріарха Кирила. Якщо раніше обмінювали групи людей, то сьогодні ми просимо обміняти всіх на всіх. І на зустрічі з президентом ми це питання теж обговорювали. Наша мета – щоб лінії розмежування не було, щоб вона зникла. Українці, які живуть по той бік лінії розмежування, вважають себе українцями, тому до них, до їхніх бажань нам варто прислухатися", – додав Онуфрій.

Лідер фракції "Опозиційного блоку" акцентував, що УПЦ має один з найбільших рівнів довіри серед українців, тому її миротворчі зусилля необхідно підтримати на державному рівні.

"В кінці 2017 року масовий обмін полоненими був здійснений за безпосередньої участі блаженнішого митрополита Онуфрія і святійшого патріарха Кирила. І, якби найвищі політики України не зробили цей процес предметом торгу для підняття своїх рейтингів, всі військовополонені були б звільнені ще два роки тому", – сказав політик.

"Церква і зараз цю роботу веде і заспокоює українців по різні боки лінії розмежування. Митрополит Донецький і Луганський Іларіон несуть своє служіння і на підконтрольних, і на непідконтрольних територіях, ризикуючи власним життям. Це дуже непросто. На Великдень ми привезли Благодатний вогонь, і він вперше за п'ять років був переданий в Донецьк за допомогою нашої церкви. Миротворчий потенціал УПЦ дуже сильний, і її зусилля в подоланні конфлікту на Донбасі повинні бути підтримані українською державою", – підкреслив Новинський.

Блаженніший митрополит Онуфрій

Блаженніший митрополит Онуфрій

Пресслужба "Опозиційного блоку"

Вадим Новинський

Вадим Новинський

Пресслужба "Опозиційного блоку"

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Особи
Вадим Новинський митрополит Онуфрій
Місце
Україна
Тег
опозиційний блок
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сначала московские попы сами хватались за оружие, сеяли ненависть среди народов а теперь эти скоты вдруг захотели стать миротворцами? Максимум на что они могут рассчитывать - нести слово Божие по тюрьмам и зонам отбывая срок за свои преступления!
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