Новинський вніс у Раду проєкт про захист жителів окупованих районів Донбасу від коронавірусу

Народний депутат Вадим Новинський вніс проєкт постанови про надання екстреної гуманітарної допомоги українцям, що проживають на окупованих територіях, а також лінії розмежування у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусної інфекції.

Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді під №3223, сказано на сторінці його пресслужби у Telegram.

Документом пропонується доручити Кабінету міністрів вжити ряд заходів: терміново затвердити спрощений порядок надання гуманітарної допомоги українцям, що проживають на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу, а також в населених пунктах на лінії зіткнення; за рахунок коштів держбюджету забезпечити закупівлю та доставку достатньої кількості ліків, виробів медичного призначення та діагностичних тестів для виявлення вірусу COVID-19 на окуповані території Донецький і Луганської областей і в населені пункти на лінії розмежування; контроль за виконанням покласти на комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики і Комітет з прав людини, деокупацію і реінтеграції Донбасу.

Вадим Новинський file.liga.net

Новинський нагадав, що з 12 березня в країні введений карантин для протидії коронавірусу, однак, заходи, які проводяться в рамках карантину, не поширюються на жителів окупованих територій і лінії розмежування.

14 березня президент України підписав Указ №87 / 2020 про введення в дію рішення РНБО від 13 березня щодо протидії поширенню коронавірусу.

"Але ж на сході країни, по той бік лінії розмежування, теж живуть українці. Нехай нас розділяють протиріччя, що здаються непереборними. Але завтра нам з ними будувати і розвивати спільну країну, думати про спільне майбутнє, разом ростити нові покоління. Вони – такі ж громадяни України, як і львів'яни, кияни, харків'яни і знаходяться перед лицем небезпеки. Ми просто зобов'язані протягнути їм руку допомоги", – вважає парламентарій.

Він також виступив з пропозицією в терміновому порядку відправити гуманітарний вантаж для жителів окупованих територій і лінії розмежування, і підкреслив, що до цієї ініціативи готовий приєднатися український бізнес.

"Ми повинні відправити гуманітарний вантаж з тестами, ліками та засобами індивідуального захисту на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. В роботу з доставки та розподілу гуманітарної допомоги може включитися церква, яка зберігає структуру і вплив на непідконтрольних територіях. Упевнений, що подібна акція допомоги може бути підтримана представниками українського бізнесу – стверджую це як представник промислових кіл, готовий на ділі підтримати цю ініціативу. Щоб не кричали "патріоти" і як би вони не твердили про "зраду" – життя простих громадян повинні стояти понад усе. Можливо, це – шанс для початку відновлення взаємної довіри один до одного", – підкреслив Новинський.

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