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17 березня • оновлено в 13:51
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Новинський вніс у Раду проєкт про захист жителів окупованих районів Донбасу від коронавірусу

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Народний депутат Вадим Новинський вніс проєкт постанови про надання екстреної гуманітарної допомоги українцям, що проживають на окупованих територіях, а також лінії розмежування у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусної інфекції.

Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді під №3223, сказано на сторінці його пресслужби у Telegram.

Документом пропонується доручити Кабінету міністрів вжити ряд заходів: терміново затвердити спрощений порядок надання гуманітарної допомоги українцям, що проживають на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу, а також в населених пунктах на лінії зіткнення; за рахунок коштів держбюджету забезпечити закупівлю та доставку достатньої кількості ліків, виробів медичного призначення та діагностичних тестів для виявлення вірусу COVID-19 на окуповані території Донецький і Луганської областей і в населені пункти на лінії розмежування; контроль за виконанням покласти на комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики і Комітет з прав людини, деокупацію і реінтеграції Донбасу.

Вадим Новинський

Вадим Новинський

file.liga.net

Новинський нагадав, що з 12 березня в країні введений карантин для протидії коронавірусу, однак, заходи, які проводяться в рамках карантину, не поширюються на жителів окупованих територій і лінії розмежування.

14 березня президент України підписав Указ №87 / 2020 про введення в дію рішення РНБО від 13 березня щодо протидії поширенню коронавірусу.

"Але ж на сході країни, по той бік лінії розмежування, теж живуть українці. Нехай нас розділяють протиріччя, що здаються непереборними. Але завтра нам з ними будувати і розвивати спільну країну, думати про спільне майбутнє, разом ростити нові покоління. Вони – такі ж громадяни України, як і львів'яни, кияни, харків'яни і знаходяться перед лицем небезпеки. Ми просто зобов'язані протягнути їм руку допомоги", – вважає парламентарій.

Він також виступив з пропозицією в терміновому порядку відправити гуманітарний вантаж для жителів окупованих територій і лінії розмежування, і підкреслив, що до цієї ініціативи готовий приєднатися український бізнес.

"Ми повинні відправити гуманітарний вантаж з тестами, ліками та засобами індивідуального захисту на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. В роботу з доставки та розподілу гуманітарної допомоги може включитися церква, яка зберігає структуру і вплив на непідконтрольних територіях. Упевнений, що подібна акція допомоги може бути підтримана представниками українського бізнесу – стверджую це як представник промислових кіл, готовий на ділі підтримати цю ініціативу. Щоб не кричали "патріоти" і як би вони не твердили про "зраду" життя простих громадян повинні стояти понад усе. Можливо, це – шанс для початку відновлення взаємної довіри один до одного", – підкреслив Новинський.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это открытый и наглый популизм. Никто этого не примет, т к этой гуманитарной могут воспользоваться боевики. Более реально - это принимать больных в укр-больницы на укр-территории из ОРДЛО. Лучше бы он ускорил законопроект, чтобы отвязать справку переселенца от выплаты пенсий, но это тоже нереально - за эти справки берут очень большие деньги и бОльшая их часть попадает в Киев. Больше пользы если Новинский помолится за жителей ОРДЛО, пишут он корефан Гундяева.
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2
1
Махно Володимир
Махно Володимир
о...вaфeльный oлигoфpeн вылез. он, как и его друг рыжая гн-ида ахметов, всегда вылазят в свою угоду. cлышь ты, зaл-yпa бopoдaтая, иди проси пoмoщи у ахметова. л-дн-р, это по его теме.
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3
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Махно Володимир, Он будет молится за жителей ОРДЛО с Гундяевым.
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