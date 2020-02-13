Новинський виступив проти заборони на поставки води в Крим

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з прав людини, деокупацію і реінтеграції Донбасу і Криму Вадим Новинський висловив незгоду з рекомендаціями Комітету з прав людини про продовження заборони на поставки питної води в Крим.

Окрему думку щодо даної рекомендації Комітету народний депутат подав в письмовій формі.

"Міжнародне гуманітарне право, зокрема ратифікована Україною четверта Женевська конвенція та додатки до неї, зобов'язують нашу державу забезпечувати умови для збереження життя і здоров'я мирного населення. І економічна блокада Донбасу, і заборона на поставки прісної води в Крим – це заборонені примусові заходи по відношенню до цивільного населення, і рано чи пізно українська держава повинна буде дати їм оцінку", – написав Новинський.

Вадим Новинський

"Неприпустимо, перешкоджаючи забезпечення мирних громадян України життєво важливими ресурсами, говорити про те, що це необхідно для політичного тиску на Російську Федерацію. В першу чергу це – репресивні заходи по відношенню до наших співвітчизників. І вони повинні бути припинені", – заявив Новинський.

Він нагадав, що шостий рік жителі Криму і Донбасу живуть в умовах економічної блокади, яка не тільки не веде до реінтеграції, а й посилює прірву між нами, послаблюючи державність.

"Вважаю, профільний комітет Верховної Ради повинен утримуватися від подібних політичних заяв, особливо коли мова йде про життєзабезпечення мільйонів громадян України", – додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили з квітня 2014 року

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