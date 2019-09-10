Новинський став членом комітету ВРУ з реінтеграції Донбасу

Народний депутат Вадим Новинський увійшов до складу комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Опозиційний блок" у Facebook. За відповідний проект постанови №2092, яким були внесені кадрові зміни в персональні склади комітетів ВРУ, проголосували 353 народних депутати.

"Я вважаю цей комітет ВРУ ключовим в чинному складі парламенту. Тому подав заяву про входження до його складу, адже, на мою думку, питання відновлення миру в Україні, реінтеграції тимчасово окупованих територій – найголовніше для нашої країни. І я не перший рік працюю у цьому напрямку, послідовно виступаючи за досягнення миру на підставі здорового компромісу, який не обмежує національні інтереси України", – сказав Новинський.

Вадим Новинський Пресслужба партії "Опозиційний блок" в Facebook

За його словами, від законодавчих ініціатив комітету з реінтеграції Донбасу багато в чому буде залежати майбутнє України.

"Він повинен бути головним майданчиком для дискусій у Верховній Раді про шляхи відновлення миру в Україні, і мені хотілося б, щоб це розуміли всі народні депутати, члени цього комітету. Не піармайданчиком для окремих політичних сил, а місцем, де парламент буде напрацьовувати професійні рішення для досягнення нашої головної мети – миру і єдності України", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, кандидатуру Новинського не було подано Верховній Раді для включення до складу зазначеного комітету ВРУ під час голосування щодо персонального складу комітетів 29 серпня. Після чого Вадим Новинський звернувся до керівництва парламенту і Регламентного комітету з проханням розглянути його заявку повторно.

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