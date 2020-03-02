Новинський: соціальна допомога ветеранам повинна бути відновлена у зв'язку з рішенням КС

Конституційний Суд України 27 лютого 2020 року ухвалив рішення про визнання таким, що суперечить Конституції, скасування пільг і допомоги ветеранам в 2014-му році.

Про це повідомив народний депутат Вадим Новинський. Він зазначив, що разом з колегами по парламенту ініціював таке конституційне подання у восьмому скликанні Ради і задоволений рішенням Конституційного Суду по ньому.

"Уряд повинен негайно відновити виплату всіх видів соціальної допомоги і відновити всі пільги ветеранам. Закон про державний бюджет на 2020 рік треба привести у відповідність з Бюджетним кодексом, який тепер, після рішення КСУ, зобов'язує владу виплачувати допомогу без жодних умов, а також доручити Кабінету міністрів знайти кошти для фінансування цього держзобов'язання. Необхідно компенсувати людям кошти, виплачені за п'ять років дії цієї неконституційної норми. Відповідний законопроект наша команда розробить вже найближчим часом", – зазначив він.

Вадим Новинський file.liga.net

За словами Новинського, Україна дала гарантію забезпечувати захисникам Вітчизни гідний рівень життя без жодних умов і застережень.

"Соціальна допомога радянським воїнам, які перемогли фашизм, воїнам-інтернаціоналістам, які виконували свій обов'язок в Афганістані, воїнам Збройних Сил України, героям праці і людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, повинна виплачуватися в першу чергу і не може залежати від наявності або відсутності в уряду вільних ресурсів. Це важливий для самовизначення і для майбутнього України питання: ми хочемо жити в державі, яка захищає своїх воїнів, або в державі, яке відвертається від них?", – сказав депутат.

Він додав, що відновлення виплат далеко не все, що Україна зобов'язана зробити для громадян, чиї доблесть і самопожертва принесли мир.

"Справедливість по відношенню до ветеранів з боку держави повинна бути відновлена в повній мірі. 75-річний ювілей Перемоги у Великій Вітчизняній війні – хороший привід продемонструвати, що українська держава знову повернулася обличчям до своїх героїв. Без цього скромні виплати залишаться гірким нагадуванням про те, що країна не цінує їх заслуги", – підсумував нардеп.

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