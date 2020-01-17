Новинський розкритикував проєкт закону про гральний бізнес

Ухвалення Верховною Радою законопроекту №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" може вдарити по іміджу українського керівництва в світовому співтоваристві.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Вадим Новинський. За його словами, таким рішенням українська влада показує, що доходи власників казино для них важливіші, ніж реальні проблеми держави.

"Що ми, як країна, показуємо світу таким рішенням? Що доходи власників казино для нас пріоритетніші, ніж подолання гуманітарної кризи і відновлення державного суверенітету. У ситуації, коли 80% громадян вважають головними бідами війну і злидні, і чекають від влади рішень цих проблем, а легалізацію грального бізнесу підтримують лише 11% українців, влада повинна відповісти суспільству чому її пріоритети такі далекі від громадських запитів", – зауважив депутат.

Вадим Новинський Прес-служба партії Опозиційний блок

Також Новинський розповів про важкі соціальні наслідки легалізації грального бізнесу в такому вигляді, як його прийняла влада.

"Разом з додатковими "мільярдами до держбюджету" від казино, Україні варто очікувати зростання злочинності та ігрової залежності у населення. У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я внесла ігрову залежність в Міжнародну класифікацію хвороб як психічний розлад.

Середній рівень злочинності в державах з легалізованим гральним бізнесом вище, ніж в тих, де він заборонений. Сильні держави дбають про зміцнення сім'ї та стимулюванні народжуваності як інвестиції в головний ресурс своєї економіки – трудовий капітал. А ми зробили крок до руйнування сотень тисяч українських родин, яким азартні ігри принесуть сльози горя.

Адже в країні, більшість населення якої знаходиться біля межі бідності, в зону ризику схильності ігроманії потрапляє значно більше громадян, ніж в розвинених державах. Наслідки для нас будуть згубними! ", – додав Новинський.

Також він згадав і несвоєчасність прийняття такого суперечливого з точки зору підтримки в суспільстві законопроєкту.

"Суспільний діалог про легалізацію грального бізнесу можна починати тільки після припинення конфлікту на Донбасі, значного зниження рівня злочинності та при наявності ознак виходу країни з економічної кризи. Тому законопроєкт про легалізацію азартних ігор повинен бути знятий з розгляду парламентом", – підкреслив Новинський.

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