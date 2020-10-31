Новинський озвучив розумний вихід із ситуації навколо скандалу з КСУ

Ситуація, пов'язана з рішенням Конституційного Суду про скасування електронного декларування та президентським законопроектом про припинення повноважень КСУ, показала дві серйозні проблеми, які завдають серйозного удару по основам державності: по-перше, втручання Офісу президента в діяльність судової гілки влади, і, по-друге, втручання іноземних держав у внутрішні справи України.

Про це заявив народний депутат Вадим Новинський, зазначивши, що фундамент нинішнього конфлікту був закладений так званою реформою правосуддя та судоустрою.

"Повноваження звільняти суддів КСУ за порушення присяги парламент втратив саме в результаті змін до Конституції 2016 року. В ході так званої "люстрації" були звільнені безліч професійних юристів, розформовані сотні судів і призначені керовані в ручному режимі, лояльні владі судді. Політизація конституційної юстиції – головна причина того, що нинішній склад КСУ, наприклад, більше шести років безрезультатно розглядає конституційне подання про скасування люстрації і більше року подання про мовний закон", – зазначив політик.

Він назвав помилкою нової влади небажання виправляти створені дисбаланси в судовій системі.

"Проблемою президента є те, що він занадто довірився частині свого найближчого оточення. Ця безконтрольна довіра може остаточно поховати рейтинги і репутацію президента, а також привести до реваншу сил, які сповідують війну, ненависть і протистояння в суспільстві", – вважає Новинський.

При цьому він назвав "абсолютно неприпустимою" позицію в даному питанні деяких іноземних дипломатів – послів "Великої Сімки", які "намагаються повчати українських політиків, відверто втручаючись у внутрішні справи суверенної держави і намагаючись підмінити собою політичні інститути".

Новинський додав, що вихід з кризи, що склалася, пропонований президентом України, повинен "зміцнювати конституційний порядок, а не бути для нього загрозою".

"Розумним виходом з ситуації, що склалася, був би збалансований законопроект про електронне декларування", – резюмував політик.