Перші в новому році: в Раді попалися на гарячому два кнопкодави. Відеофакт

У вівторок, 14 січня, під час першого пленарного засідання Верховної Ради в новому році позафракційні народні депутати Вадим Новинський і Дмитро Шпенов попалися на кнопкодавстві.

Підтверджуюче відео опублікували журналісти руху "Чесно" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як Новинський натиснув кнопку на своєму місці, а потім відзначився на пульті колеги Муси Магомедова. Примітно, що останній одразу підійшов до свого місця, проте на табло голосування системи "Рада" висвітилося, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули.

У Раді зловили кнопкодавів Чесно

У Раді зловили кнопкодавів Чесно

Шпенов же зареєстрував себе і відсутнього в той момент колегу Дмитра Шенцева. Цікаво, що за нардепом вже не перший раз помітили "грішок" – у Раді минулого скликання в 2014 році Шпенова також викрили в кнопкодавстві.

Шпенов кнопкодавив у 2014 році Чесно

Що загрожує нардепам

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 січня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами. Документ вводить кримінальну відповідальність за кнопкодавство: таке діяння буде каратися штрафом від 3-х до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак порушникам поки не загрожує відповідальність за КК, оскільки закон не був опублікований в офіційній газеті "Голос України" і ще не набрав чинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

Нардепка від "Слуги народу" Олена Копанчук, яка попалася на кнопкодавстві, заявила, що відмовляється скласти мандат, незважаючи на те, що підписувала відповідний меморандум перед виборами.

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