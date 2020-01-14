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14 січня • оновлено в 15:06
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Перші в новому році: в Раді попалися на гарячому два кнопкодави. Відеофакт

1.2т
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У вівторок, 14 січня, під час першого пленарного засідання Верховної Ради в новому році позафракційні народні депутати Вадим Новинський і Дмитро Шпенов попалися на кнопкодавстві.

Підтверджуюче відео опублікували журналісти руху "Чесно" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як Новинський натиснув кнопку на своєму місці, а потім відзначився на пульті колеги Муси Магомедова. Примітно, що останній одразу підійшов до свого місця, проте на табло голосування системи "Рада" висвітилося, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули.

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У Раді зловили кнопкодавів

У Раді зловили кнопкодавів

Чесно

У Раді зловили кнопкодавів

У Раді зловили кнопкодавів

Чесно

Шпенов же зареєстрував себе і відсутнього в той момент колегу Дмитра Шенцева. Цікаво, що за нардепом вже не перший раз помітили "грішок" – у Раді минулого скликання в 2014 році Шпенова також викрили в кнопкодавстві.

Шпенов кнопкодавив у 2014 році

Шпенов кнопкодавив у 2014 році

Чесно

Що загрожує нардепам

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 січня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами. Документ вводить кримінальну відповідальність за кнопкодавство: таке діяння буде каратися штрафом від 3-х до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак порушникам поки не загрожує відповідальність за КК, оскільки закон не був опублікований в офіційній газеті "Голос України" і ще не набрав чинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине начал действовать закон о кнопкодавстве, любителям которого придётся платить по 85 тыс. гривен за незаконное голосование. Так что, этот год станет для депутатов годом не Крысы, а Жабы, которая давит.
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