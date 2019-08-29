Новим міністром юстиції України став "слуга народу": що про нього відомо

Верховна Рада України під час свого першого засідання, 29 серпня, призначила Дениса Малюська міністром юстиції. OBOZREVATEL дізнався, хто він такий.

Малюська народився 19 листопада 1981 року в місті Дунаївці Хмельницької області.

Він є фахівцем у сфері регулювання підприємницької діяльності, судових спорів та державного управління. Був обраний до парламенту під № 21 у списку партії "Слуга народу".

Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив за спеціальністю "правознавство". У 2012-2016 навчався в Лондонському університеті.

У 2004 році заснував адвокатське об'єднання "Адвокатська фірма "Бізнес-право", а в 2005 році – ТОВ "РАДНИК ПРЕС", яке потім очолив.

У 2010 році Малюська був призначений консультантом із розвитку приватного сектора Групи Світового банку, де він надавав технічну підтримку урядам України і країн Центральної Азії.

Працював також у International Finance Corporation, Agriteam Canada та Офісі ефективного регулювання.

Денис Малюська brdo.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, на першому засіданні Верховна Рада прийняла рішення про зняття депутатської недоторканності. "За" проголосували 363 народних депутата. "Проти" – 0. Утримався – 1.

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